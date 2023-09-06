Возрастное ограничение 18+
Еще один кандидат снялся с выборов в Екатеринбургскую гордуму
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С выборов в Екатеринбургскую городскую думу добровольно снялся еще один кандидат – Алексей Калупаев (партия «Справедливая Россия – Патриоты – за правду»).
Алексей Калупаев отказался от борьбы в одномандатном округе №23 (Чкаловский район). Теперь в бюллетене на выборах в этом округе будет шесть кандидатов. Узнать он них можно на сайте ЕГД2023.
Ранее с выборов в гордуму Екатеринбурга снялись два представителя КПРФ Олег Ионин (округ №4) и Мерт Мансуров (округ №17). Публично мотивы своего снятия они никак не объясняли.
Напомним, что выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут уже в эти выходные – 9-10 сентября.
Алексей Калупаев отказался от борьбы в одномандатном округе №23 (Чкаловский район). Теперь в бюллетене на выборах в этом округе будет шесть кандидатов. Узнать он них можно на сайте ЕГД2023.
Ранее с выборов в гордуму Екатеринбурга снялись два представителя КПРФ Олег Ионин (округ №4) и Мерт Мансуров (округ №17). Публично мотивы своего снятия они никак не объясняли.
Напомним, что выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут уже в эти выходные – 9-10 сентября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
С выборов в гордуму Екатеринбурга снялся еще один кандидат от КПРФ
06 сентября 2023
06 сентября 2023
Орлов пообещал екатеринбуржцам 80 новых трамваев
05 сентября 2023
05 сентября 2023