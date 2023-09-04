Возрастное ограничение 18+
С выборов в гордуму Екатеринбурга снялся еще один кандидат от КПРФ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С выборов в Екатеринбургскую городскую думу по округу №17 (Уралмаш) снялся еще один кандидат от КПРФ – Мерт Мансуров.
Мерт Мансуров написал заявление об отказе баллотироваться в понедельник, 4 сентября. Это был последний день, когда по закону зарегистрированному кандидату можно отказаться от участия в выборах.
Так совпало, что Мерт Мансуров снялся с выборов сразу после того, как последнюю возможность попасть в бюллетень исчерпал его однофамилец Эдуард Мансуров. Он выдвигался в качестве самовыдвиженца, тоже по округу №17, но Орджоникидзевская ТИК отказала ему в регистрации на выборах из-за «брака» в сданных им подписях. Тогда он обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, но суд занял не его позицию. Свердловский облсуд отклонил апелляцию Эдуарда Мансурова. Такое же решение принял кассационный суд, а затем и Верховный суд.
Мерт Мансуров стал уже вторым кандидатом от КПРФ, который добровольно отказался от участия в выборах после регистрации. Ранее аналогичным образом поступил кандидат от округа №4 Олег Ионин.
Напомним, что выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут уже в эти выходные – 9-10 сентября.
Мерт Мансуров написал заявление об отказе баллотироваться в понедельник, 4 сентября. Это был последний день, когда по закону зарегистрированному кандидату можно отказаться от участия в выборах.
Так совпало, что Мерт Мансуров снялся с выборов сразу после того, как последнюю возможность попасть в бюллетень исчерпал его однофамилец Эдуард Мансуров. Он выдвигался в качестве самовыдвиженца, тоже по округу №17, но Орджоникидзевская ТИК отказала ему в регистрации на выборах из-за «брака» в сданных им подписях. Тогда он обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, но суд занял не его позицию. Свердловский облсуд отклонил апелляцию Эдуарда Мансурова. Такое же решение принял кассационный суд, а затем и Верховный суд.
Мерт Мансуров стал уже вторым кандидатом от КПРФ, который добровольно отказался от участия в выборах после регистрации. Ранее аналогичным образом поступил кандидат от округа №4 Олег Ионин.
Напомним, что выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут уже в эти выходные – 9-10 сентября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Студент из Каменска-Уральского умер в Санкт-Петербурге
02 сентября 2023
02 сентября 2023