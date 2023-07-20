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Кандидату-самовыдвиженцу не удалось оспорить отказ в регистрации на выборы в ЕГД
Фото: Эдуард Мансуров
В Екатеринбурге кандидат-самовыдвиженец Эдуард Мансуров не смог в апелляции оспорить отказ в регистрации на выборы в гордуму.
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Мансурова на решения Орджоникидзевского районного суда и Орджоникидзевской ТИК, которые отказали самовыдвиженцу в регистрации на выборах из-за «брака» в сданных им подписях. Облсуд оставил эти решения в силе.
Не помогло оспорить отказ ни изменение позиции эксперта из МВД, «засчитавшей» в ходе заседания суда первой инстанции изначально забракованные подписи, ни апелляционное представление прокуратуры, указавшей на игнорирование судьей Ларисой Курищевой ряда доказательств достоверности подписей, оставленных избирателями в поддержку Мансурова.
Присутствующий в процессе представитель областной прокуратуры тоже поддержал иск Мансурова, но ему это не помогло.
Напомним, Эдуард Мансуров выдвигался по округу №17, охватывающему часть Уралмаша.
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Мансурова на решения Орджоникидзевского районного суда и Орджоникидзевской ТИК, которые отказали самовыдвиженцу в регистрации на выборах из-за «брака» в сданных им подписях. Облсуд оставил эти решения в силе.
Не помогло оспорить отказ ни изменение позиции эксперта из МВД, «засчитавшей» в ходе заседания суда первой инстанции изначально забракованные подписи, ни апелляционное представление прокуратуры, указавшей на игнорирование судьей Ларисой Курищевой ряда доказательств достоверности подписей, оставленных избирателями в поддержку Мансурова.
Присутствующий в процессе представитель областной прокуратуры тоже поддержал иск Мансурова, но ему это не помогло.
Напомним, Эдуард Мансуров выдвигался по округу №17, охватывающему часть Уралмаша.
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