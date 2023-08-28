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Губернатор Свердловской области извинился перед послом Азербайджана

17.00 Вторник, 29 августа 2023
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес извинения послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль за спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, посетившего праздник самопровозглашенной Талыш-Муганской автономной республики.

Об этом сообщает близкий к аппарату губернатора телеграм-канал «Не для протокола». Подчеркивается, что в новом созыве думе Игорь Володин спикером не будет.

«Володин сходил на праздник самопровозглашенной Талыш-Муганской автономной республики, членов которой в Азербайджане считают сепаратистами, и от имени власти выразил поддержку этому формированию»,

– написал близкий к власти источник.


Напомним, что Азербайджан направил министерству иностранных дел России ноту протеста из-за мероприятия по случаю «30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной Республики» и участия в нем спикера ЕГД Игоря Володина. В посольстве Азербайджана в РФ посчитали, что подобные мероприятия недопустимы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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