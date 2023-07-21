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В Свердловской области завершилось выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершился прием документов для выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы.
Напомним, что в сентябре пройдут выборы в Екатеринбургскую городскую думу и в думы еще пяти муниципалитетов, довыборы в свердловское Заксобрание по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, довыборы в думы Белоярского ГО и Каменск-Уральского ГО, а также выборы глав двух сельских поселений.
Как сообщает Свердловский избирком, всего на выборы выдвинулись 494 кандидата от семи политических партий.
На довыборы депутата ЗССО выдвинуто пять кандидатов: Алексей Коробейников от партии «Единая Россия», Николай Коробейников от КПРФ, Егор Максимов от партии «Новые люди», Михаил Семейкин от ЛДПР и Олег Фоминых от «Справедливой России». При этом пока зарегистрированы только Алексей Коробейников и Егор Максимов.
На выборы депутатов гордумы Екатеринбурга по единому округу выдвинуто 115 кандидатов от партий «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР. По 25 одномандатным округам выдвинулись 189 кандидатов, из них 44 – самовыдвиженцы. Ранее «Вечерние ведомости» писали, что среди выдвинутых кандидатов в гордуму Екатеринбурга подозрительно часто встречаются однофамильцы.
Прием документов для регистрации кандидатов завершится 26 июля. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов подведут после 4 августа.
Напомним, что в сентябре пройдут выборы в Екатеринбургскую городскую думу и в думы еще пяти муниципалитетов, довыборы в свердловское Заксобрание по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13, довыборы в думы Белоярского ГО и Каменск-Уральского ГО, а также выборы глав двух сельских поселений.
Как сообщает Свердловский избирком, всего на выборы выдвинулись 494 кандидата от семи политических партий.
На довыборы депутата ЗССО выдвинуто пять кандидатов: Алексей Коробейников от партии «Единая Россия», Николай Коробейников от КПРФ, Егор Максимов от партии «Новые люди», Михаил Семейкин от ЛДПР и Олег Фоминых от «Справедливой России». При этом пока зарегистрированы только Алексей Коробейников и Егор Максимов.
На выборы депутатов гордумы Екатеринбурга по единому округу выдвинуто 115 кандидатов от партий «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР. По 25 одномандатным округам выдвинулись 189 кандидатов, из них 44 – самовыдвиженцы. Ранее «Вечерние ведомости» писали, что среди выдвинутых кандидатов в гордуму Екатеринбурга подозрительно часто встречаются однофамильцы.
Прием документов для регистрации кандидатов завершится 26 июля. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов подведут после 4 августа.
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