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Среди выдвинутых кандидатов в ЕГД подозрительно часто встречаются однофамильцы
Кто-то из них наверняка идёт на выборы в качестве «спойлера»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В списках кандидатов, которые выдвинулись в депутаты Екатеринбургской городской думы восьмого созыва (выборы пройдут 9-10 сентября 2023 года), оказалось немало однофамильцев. Причем чаще однофамильцы выдвигаются ещё и по одним и тем же округам.
Так, например, в одномандатном округе №3 в Верх-Исетском районе выдвинулись сразу два кандидата с фамилией Черкашин – член общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин и безработный житель Сысерти Максим Черкашин, ранее не замеченный в какой-либо общественной деятельности. Оба Черкашина заявились на выборы в качестве самовыдвиженцев.
В соседнем округе №4 схожая ситуация – здесь параллельно с действующим депутатом городской думы Екатеринбурга Ирой Овчинниковой на выборы заявилась неизвестная общественности 20-летняя студентка из Екатеринбурга Екатерина Овчинникова. Обе дамы так же идут на выборы в порядке самовыдвижения
Еще одно совпадение фамилий обнаружилось в 17-м избирательном округе Орджоникидзевского района, где оказалось двое кандидатов Мансуровых. КПРФ выдвинула уроженца Турции Мерта Мансурова, согласно открытым данным, работающего фотографом. Перед этим по тому же 17-му округу в качестве самовыдвиженца выдвинулся Эдуард Мансуров, который в 2015–2018 годах уже был депутатом гордумы Екатеринбурга. К слову, от КПРФ. Эдуард Мансуров уже успел сдать подписи избирателей, а Орджоникидзевская ТИК успела отказать ему в регистрации, усмотрев 11% брака в подписях при допустимом максимум в 10%, сейчас Мансуров обжалует это решение избиркома в судах.
Ещё одна битва однофамильцев может случиться в округе №18, где заявился самовыдвиженец Андрей Володин. Здесь же от «Единой России» пойдёт действующий депутат и спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин – партия уже утвердила его кандидатом, однако в системе ГАС «Выборы» Володина пока нет, поскольку он не донёс документы на выдвижение в избирком. В начале этого года Игорь Володин подхлестнул интерес к своей личности, когда признался в своих способностях видеть ауру людей и рассказал, как лечил себя и своих близких с помощью энергии.
Больше случаев выдвижения однофамильцев по одному округу пока нет. Впрочем, они ещё могут появиться – крайний срок подачи документов на регистрацию – 26 июля.
Что касается однофамильцев по разным округам, то в вышеупомянутом в 18-м округе на выборы заявился некий Денис Вихарев, однофамилец действующего депутата Екатеринбургской Гордумы от «Единой России» Алексея Вихарева, проявляющего небывалую активность в соцсетях и СМИ. Сам Алексей Вихарев выдвигается в 19-м округе от «Единой России». А в округе №10 от ЛДПР выдвинулась Яна Вихарева – по некоторым данным, она является супругой брата Алексея Вихарева, Григория, который сам ещё недавно был депутатом гордумы от ЛДПР, но ушёл из екатеринбургского парламента, когда ему предложили назначение на пост главы Белоярского.
Ещё несколько однофамильцев встречаются в разных округах – так, в гордуму выдвинулись уже трое самовыдвиженцев Волковых (Иван – по округу №9, Кристина – по округу №10 Константин – по округу №17), двое Васильевых (Никита – самвыдвиженцем по округу №25 и Елизавета – от ЛДПР по округу №2), двое Киселёвых (Константин от «Яблока» по округу №9 и Станислав от «Единой России» по округу №2), и два Яхина – Владислав по округу №23 и Денис по округу №14.
Таким образом, почти половина всех однофамильцев оказались соперниками друг друга по избирательному округу. Вероятность случайного возникновения такой ситуации ничтожно мала – скорее всего, речь идёт о применении политтехнологии, когда малоизвестный кандидат оттягивает голоса у наиболее узнаваемого, играя тем самым на пользу его конкурентам. Иногда наличие кандидата-однофамильца может стать решающим фактором в борьбе за мандаты.
Так, например, в одномандатном округе №3 в Верх-Исетском районе выдвинулись сразу два кандидата с фамилией Черкашин – член общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин и безработный житель Сысерти Максим Черкашин, ранее не замеченный в какой-либо общественной деятельности. Оба Черкашина заявились на выборы в качестве самовыдвиженцев.
В соседнем округе №4 схожая ситуация – здесь параллельно с действующим депутатом городской думы Екатеринбурга Ирой Овчинниковой на выборы заявилась неизвестная общественности 20-летняя студентка из Екатеринбурга Екатерина Овчинникова. Обе дамы так же идут на выборы в порядке самовыдвижения
Еще одно совпадение фамилий обнаружилось в 17-м избирательном округе Орджоникидзевского района, где оказалось двое кандидатов Мансуровых. КПРФ выдвинула уроженца Турции Мерта Мансурова, согласно открытым данным, работающего фотографом. Перед этим по тому же 17-му округу в качестве самовыдвиженца выдвинулся Эдуард Мансуров, который в 2015–2018 годах уже был депутатом гордумы Екатеринбурга. К слову, от КПРФ. Эдуард Мансуров уже успел сдать подписи избирателей, а Орджоникидзевская ТИК успела отказать ему в регистрации, усмотрев 11% брака в подписях при допустимом максимум в 10%, сейчас Мансуров обжалует это решение избиркома в судах.
Ещё одна битва однофамильцев может случиться в округе №18, где заявился самовыдвиженец Андрей Володин. Здесь же от «Единой России» пойдёт действующий депутат и спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин – партия уже утвердила его кандидатом, однако в системе ГАС «Выборы» Володина пока нет, поскольку он не донёс документы на выдвижение в избирком. В начале этого года Игорь Володин подхлестнул интерес к своей личности, когда признался в своих способностях видеть ауру людей и рассказал, как лечил себя и своих близких с помощью энергии.
Больше случаев выдвижения однофамильцев по одному округу пока нет. Впрочем, они ещё могут появиться – крайний срок подачи документов на регистрацию – 26 июля.
Что касается однофамильцев по разным округам, то в вышеупомянутом в 18-м округе на выборы заявился некий Денис Вихарев, однофамилец действующего депутата Екатеринбургской Гордумы от «Единой России» Алексея Вихарева, проявляющего небывалую активность в соцсетях и СМИ. Сам Алексей Вихарев выдвигается в 19-м округе от «Единой России». А в округе №10 от ЛДПР выдвинулась Яна Вихарева – по некоторым данным, она является супругой брата Алексея Вихарева, Григория, который сам ещё недавно был депутатом гордумы от ЛДПР, но ушёл из екатеринбургского парламента, когда ему предложили назначение на пост главы Белоярского.
Ещё несколько однофамильцев встречаются в разных округах – так, в гордуму выдвинулись уже трое самовыдвиженцев Волковых (Иван – по округу №9, Кристина – по округу №10 Константин – по округу №17), двое Васильевых (Никита – самвыдвиженцем по округу №25 и Елизавета – от ЛДПР по округу №2), двое Киселёвых (Константин от «Яблока» по округу №9 и Станислав от «Единой России» по округу №2), и два Яхина – Владислав по округу №23 и Денис по округу №14.
Таким образом, почти половина всех однофамильцев оказались соперниками друг друга по избирательному округу. Вероятность случайного возникновения такой ситуации ничтожно мала – скорее всего, речь идёт о применении политтехнологии, когда малоизвестный кандидат оттягивает голоса у наиболее узнаваемого, играя тем самым на пользу его конкурентам. Иногда наличие кандидата-однофамильца может стать решающим фактором в борьбе за мандаты.
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