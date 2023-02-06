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Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал о своем опыте лечения энергией

14.10 Суббота, 11 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин признался в своих способностях видеть ауру людей и рассказал, как лечил себя и своих близких с помощью энергии. Своим опытом он поделился на 10-ом фестивале высших смыслов «Пирамида света» в «Уральском центре народного искусства» (ДК Лаврова) 25 января.

На этом мероприятии традиционно собираются тарологи, нумерологи, астрологи, экстрасенсы и эзотерики из Екатеринбурга и других городов России. Свидетелем лекции Игоря Володина стал корреспондент It's My City. По словам спикера гордумы, к энергетике и медитации он пришёл ещё в 2001 году, когда закончил службу в МВД.

«Я делал диагностику организма, и у меня обнаружили немало болезней. И вот в моей жизни появился человек, который сказал, что мне надо заниматься энергетикой. Сначала я отнесся к этому довольно скептично, но тем не менее начал медитировать. Сначала у меня не получалось, но я продолжал, и через 30 дней в меня начала входить энергия. И вот благодаря ей я вылечил весь свой организм»,

– цитирует его издание.


Так председатель екатеринбурской гордумы, как утверждает он сам, понял, что «лечить надо не только себя, но и своих близких». С того момента он стал изучать «рейки» – вид нетрадиционной японской медицины, где исцеление происходит путем «касания ладонями» и пропускания через себя энергии чужого человека.

Володин утверждает, что его семья не берёт с собой лекарства, когда они едут на отдых, так как он способен вылечить родных самостоятельно.

«Самый верный способ – руки, то есть я пропускаю их энергию через себя, чищу их, и через час-полтора снимаются все проблемы. Температура исчезает, если ребёнок отравился, то у него тоже все восстанавливается»,

– цитирует депутата It's My City.


Он также посоветовал во время подобных практик плотно прижимать к небу язык для того, чтобы цепочка, по которой идёт энергия, была замкнутой. В противном случае энергии будет недостаточно, чтобы вылечить человека.

Игорь Володин также признался в том, что он умеет видеть ауру других людей, и рассказал, что использует этот навык в повседневной жизни.

«Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на тёмно-зелёный, то он врёт. Тогда я сразу делаю выводы»,

– объяснил народный избранник.


Он также считает, что у каждого человека есть возможность отказаться от таблеток и лекарств, так как все болезни можно вылечить самостоятельно.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:46 Cбившему насмерть школьницу екатеринбуржцу вынесли приговор
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17:27 Свердловские ветеринары прогнозируют рост случаев бешенства среди животных
16:56 Ural Music Night получит из федерального бюджета 38 млн рублей
16:21 Свердловская область вышла в лидеры по развитию сети экопунктов в России
15:54 На уборку улиц Екатеринбурга вышли 448 рабочих
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14:53 Раритетные артефакты и современный лекторий: аптека нового формата открылась в Верхней Пышме
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