Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал о своем опыте лечения энергией

– цитирует его издание.

«Я делал диагностику организма, и у меня обнаружили немало болезней. И вот в моей жизни появился человек, который сказал, что мне надо заниматься энергетикой. Сначала я отнесся к этому довольно скептично, но тем не менее начал медитировать. Сначала у меня не получалось, но я продолжал, и через 30 дней в меня начала входить энергия. И вот благодаря ей я вылечил весь свой организм»,