Первому кандидату-самовыдвиженцу на выборы в ЕГД отказали в регистрации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вчера состоялось заседание Орджоникидзевской ТИК, на котором рассматривался вопрос о регистрации кандидатом в депутаты гордумы Эдуарда Мансурова. Это первый самовыдвиженец, сдавший подписи в избирком.Эдуард Мансуров выдвинулся по округу №17. 4 июля он сдал необходимые 239 подписей. Первое заседание по вопросу регистрации Мансурова прошло 7 июля, но затем вопрос несколько раз откладывали, продлевая сроки проверки подписей.В итоге при допустимой доле 10% недействительных подписей проверка МВД показала 11% «брака». В связи с этим в регистрации Мансурову было отказано.Эдуард Мансуров заявил, что знает лично всех жителей Уралмаша, чьи подписи забраковал ТИК. Он намерен обжаловать отказ в регистрации через суд.Всего на выборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулся 31 кандидат-самовыдвиженец. Пока никто из них не зарегистрирован, большинство еще собирают подписи. Списки своих кандидатов в депутаты гордумы также предоставили партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Яблоко», освобожденные от сбора подписей.