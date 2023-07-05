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Мэр Москвы Сергей Собянин прилетел в Екатеринбург
Фото: Алевтина Трынова
В Екатеринбург прилетел мэр Москвы Сергей Собянин. Его в аэропорту Кольцово встретил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», Собянин и Куйвашев едут на международную промышленную выставку «Иннопром», открывшуюся сегодня.
Напомним, что выставка проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Страна-партнер в этом году – Республика Беларусь.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», Собянин и Куйвашев едут на международную промышленную выставку «Иннопром», открывшуюся сегодня.
Напомним, что выставка проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Страна-партнер в этом году – Республика Беларусь.
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