Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 10 июля, открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2023». Главная тема мероприятия – «Устойчивое производство: стратегии обновления».Выставка проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Страна-партнер в этом году – Республика Беларусь.Напомним, что на мероприятии ждут приезда председателя правительства России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.Вчера в Екатеринбург для участия в выставке уже прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Также прилетел премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов.