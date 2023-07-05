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Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге
Фото: Алевтина Трынова
В Екатеринбурге сегодня, 10 июля, открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2023». Главная тема мероприятия – «Устойчивое производство: стратегии обновления».
Выставка проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Страна-партнер в этом году – Республика Беларусь.
Напомним, что на мероприятии ждут приезда председателя правительства России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Вчера в Екатеринбург для участия в выставке уже прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Также прилетел премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Выставка проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Страна-партнер в этом году – Республика Беларусь.
Напомним, что на мероприятии ждут приезда председателя правительства России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Вчера в Екатеринбург для участия в выставке уже прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Также прилетел премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов.
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