Прокуратура проверила Ельцин Центр в Екатеринбурге по заявлению депутата Госдумы Андрея Альшевских
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура проверила связь Ельцин Центра с иноагентами, причастность к скандалу с «ЛГБТ-танцем» в лицее №12 и «возможное попустительство со стороны областных чиновников» в отношении деятельности центра. Об этом сообщил депутат Андрей Альшевских в своем телеграм-канале.
Проверить факты, перечисленные в материале underside.today «Ельцин Центр: спецкомбинат антироссийских услуг», попросил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Однако в прокуратуре заявили, что не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Авторы статьи, на которую ссылался Альшевских, считают, что политику Ельцин Центра определяют «лица, командированные из США, либо россияне, посвятившие жизнь службе околоправительственным и околоразведывательным американским (и не только) «демократическим» фондам». Авторы утверждают, что Ельцин Центр – «крупнейшая НКО, работающая в интересах Запада в России».
В материале перечислили имена гостей и лекторов Ельцин Центра, которые на данный момент признаны иноагентами. Также в статье говорится и о скандале с «ЛГБТ-танцем» в лицее №12. Авторы материала указывают на «связь» учебного учреждения с Ельцин Центром. В пример приводится специальный приз «На развитие толерантности», который получила гимназия от ЕЦ в 2019 году.
Андрею Альшевских пришел ответ от прокуратуры, в котором сказано, что сотрудники ведомства проверили доводы публикации и не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Проверить факты, перечисленные в материале underside.today «Ельцин Центр: спецкомбинат антироссийских услуг», попросил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Однако в прокуратуре заявили, что не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Авторы статьи, на которую ссылался Альшевских, считают, что политику Ельцин Центра определяют «лица, командированные из США, либо россияне, посвятившие жизнь службе околоправительственным и околоразведывательным американским (и не только) «демократическим» фондам». Авторы утверждают, что Ельцин Центр – «крупнейшая НКО, работающая в интересах Запада в России».
В материале перечислили имена гостей и лекторов Ельцин Центра, которые на данный момент признаны иноагентами. Также в статье говорится и о скандале с «ЛГБТ-танцем» в лицее №12. Авторы материала указывают на «связь» учебного учреждения с Ельцин Центром. В пример приводится специальный приз «На развитие толерантности», который получила гимназия от ЕЦ в 2019 году.
Андрею Альшевских пришел ответ от прокуратуры, в котором сказано, что сотрудники ведомства проверили доводы публикации и не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Ельцин центре расскажут про режиссёрок
18 октября 2022
18 октября 2022
Фестиваль арт-хаусного кино пройдёт в Ельцин Центре
17 октября 2022
17 октября 2022