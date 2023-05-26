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Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин с 1 июня уходит в отставку. Об этом сообщает близкий к аппарату свердловского губернатора телеграм-канал «Не для протокола».
Отметим, что ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» – это единственное специализированное учреждение по тушению лесных пожаров в регионе. Его учредителем является правительство Свердловской области.
В Свердловской области, по данным на утро 26 мая, действует 19 лесных пожаров на площади 9,2 тысячи гектаров.
Отметим, что ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» – это единственное специализированное учреждение по тушению лесных пожаров в регионе. Его учредителем является правительство Свердловской области.
В Свердловской области, по данным на утро 26 мая, действует 19 лесных пожаров на площади 9,2 тысячи гектаров.
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