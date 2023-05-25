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В Свердловской области в 1,5 раза увеличилась площадь лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь природных пожаров увеличилась на три тысячи гектаров. По данным на 09.00, в регионе действует 19 пожаров на площади 9,2 тысячи гектаров. Еще вчера сообщалось, что горит 6,2 тысячи гектаров леса.
Как сообщили в департаменте информполитики области, за сутки специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 10 лесных пожаров на общей площади 753 гектара, в том числе в Артемовском, Березовском, Ивдельском городских округах и в Екатеринбурге.
Из 19 действующих сейчас лесных пожаров локализованы восемь на площади 584 гектара, в том числе:
- в Асбестовском ГО (площадь 350 гектаров);
- в Шалинском ГО (118 гектаров);
- в Верхотурском ГО (78 гектаров);
- в Сухом Логу (10 гектаров);
- в Березовском ГО (девять гектаров);
- в Артемовском ГО (три с половиной гектара).
Как сообщили в департаменте информполитики области, за сутки специалисты МЧС, Авиалесоохраны и лесничеств ликвидировали 10 лесных пожаров на общей площади 753 гектара, в том числе в Артемовском, Березовском, Ивдельском городских округах и в Екатеринбурге.
Из 19 действующих сейчас лесных пожаров локализованы восемь на площади 584 гектара, в том числе:
- в Асбестовском ГО (площадь 350 гектаров);
- в Шалинском ГО (118 гектаров);
- в Верхотурском ГО (78 гектаров);
- в Сухом Логу (10 гектаров);
- в Березовском ГО (девять гектаров);
- в Артемовском ГО (три с половиной гектара).
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