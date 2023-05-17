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Глава Рослесхоза вместе со свердловским губернатором анализируют ситуацию с лесными пожарами
Политика
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Свердловскую область прилетел глава Рослесхоза Иван Советников. Губернатор Евгений Куйвашев провел сегодня с федеральным чиновником совещание по оперативной лесопожарной обстановке в регионе.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в ликвидации лесных пожаров задействованы более 11 тысяч человек и 2 223 единицы техники. К тушению пожаров привлекается и авиация – с 5 по 23 мая произведено 825 сбросов воды.
По данным близкого к областной власти телеграм-канала «Не для протокола», у главы Рослесхоза вызывает опасения прогноз погоды, из-за которой пожары тушатся с трудом и появляются новые очаги. Напомним, что до 24 мая в области ожидается аномально жаркая погода. По словам Ивана Советникова, необходимо подключать к борьбе с пожарами резервы и дополнительную технику, так как задействованных ресурсов недостаточно.
По поручению губернатора, на базе Авиалесоохраны для тушения природных пожаров планируют создать дополнительную группировку из 200 человек.
Также Куйвашев планирует в ближайшее время провести совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не участвует в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, готовятся принять меры, вплоть до отзыва участков.
Глава Рослесхоза попросил обратить внимание и на «шашлычные» места в области. Он отметил, что важна не строгость наказания за нарушение пожарной безопасности, а его неизбежность.
Планируется организовать патрулирование водохранилищ с воды, в том числе с участием Государственной инспекцией по маломерным судам. По поручению главы Рослесхоза, от пожара будут опаханы все железнодорожные пути в регионе.
Добавим, что сейчас в Свердловской области действуют 24 природных пожара на общей площади 3 677 гектаров.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в ликвидации лесных пожаров задействованы более 11 тысяч человек и 2 223 единицы техники. К тушению пожаров привлекается и авиация – с 5 по 23 мая произведено 825 сбросов воды.
По данным близкого к областной власти телеграм-канала «Не для протокола», у главы Рослесхоза вызывает опасения прогноз погоды, из-за которой пожары тушатся с трудом и появляются новые очаги. Напомним, что до 24 мая в области ожидается аномально жаркая погода. По словам Ивана Советникова, необходимо подключать к борьбе с пожарами резервы и дополнительную технику, так как задействованных ресурсов недостаточно.
По поручению губернатора, на базе Авиалесоохраны для тушения природных пожаров планируют создать дополнительную группировку из 200 человек.
Также Куйвашев планирует в ближайшее время провести совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не участвует в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, готовятся принять меры, вплоть до отзыва участков.
Глава Рослесхоза попросил обратить внимание и на «шашлычные» места в области. Он отметил, что важна не строгость наказания за нарушение пожарной безопасности, а его неизбежность.
Планируется организовать патрулирование водохранилищ с воды, в том числе с участием Государственной инспекцией по маломерным судам. По поручению главы Рослесхоза, от пожара будут опаханы все железнодорожные пути в регионе.
Добавим, что сейчас в Свердловской области действуют 24 природных пожара на общей площади 3 677 гектаров.
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В Свердловской области горит 2 815 гектаров леса
17 мая 2023
17 мая 2023