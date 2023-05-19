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Свердловские спасатели предупредили об аномальной жаре до 35°C
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В региональном управлении МЧС, сославшись на синоптиков, предупредили об аномальной жаре до 35°C с 24 по 29 мая в Свердловской области. Спасатели рекомендовали оставаться дома и напомнили, о том, что нельзя оставлять детей или животных в жаркую погоду в машине.
Там также отметили, что в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. В связи с этим жителей региона вновь призвали к соблюдению требований пожарной безопасности.
Напомним, что на территории Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.
«Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери, и при возможности включите кондиционер»,
– сказали в МЧС.
Там также отметили, что в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. В связи с этим жителей региона вновь призвали к соблюдению требований пожарной безопасности.
Напомним, что на территории Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.
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