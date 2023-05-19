Свердловские спасатели предупредили об аномальной жаре до 35°C





– сказали в МЧС. «Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери, и при возможности включите кондиционер»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В региональном управлении МЧС, сославшись на синоптиков, предупредили об аномальной жаре до 35°C с 24 по 29 мая в Свердловской области. Спасатели рекомендовали оставаться дома и напомнили, о том, что нельзя оставлять детей или животных в жаркую погоду в машине.Там также отметили, что в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. В связи с этим жителей региона вновь призвали к соблюдению требований пожарной безопасности.Напомним, что на территории Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.