В Свердловской области продолжают действовать 24 лесных пожара

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В лесах Свердловской области, по последним данным, продолжают действовать 24 природных пожара на общей площади 3 677 гектаров, из которых 16 локализованы на площади 2 035 гектаров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.Самые крупные пожары были локализованы:– в Артёмовском городском округе на площади 503 гектара;– в Полевском городском округе на площади 450 гектаров;– в Режевском городском округе на площади 400 гектаров;– в Сосьвинском городском округе на площади 337 гектаров;– в Шалинском городском округе на площади 119 гектаров.По данным телеграм-канала «Не для протокола», нелокализованными остаются восемь пожаров, площадь которых за сутки увеличилась на 1 066 гектаров до 1 643 гектаров.Борьбу со стихией продолжают вести более 900 специалистов «Авиалесоохраны», МЧС, лесничеств. В тушении огня задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация.