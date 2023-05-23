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В Свердловской области продолжают действовать 24 лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области, по последним данным, продолжают действовать 24 природных пожара на общей площади 3 677 гектаров, из которых 16 локализованы на площади 2 035 гектаров. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Самые крупные пожары были локализованы:
– в Артёмовском городском округе на площади 503 гектара;
– в Полевском городском округе на площади 450 гектаров;
– в Режевском городском округе на площади 400 гектаров;
– в Сосьвинском городском округе на площади 337 гектаров;
– в Шалинском городском округе на площади 119 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», нелокализованными остаются восемь пожаров, площадь которых за сутки увеличилась на 1 066 гектаров до 1 643 гектаров.
Борьбу со стихией продолжают вести более 900 специалистов «Авиалесоохраны», МЧС, лесничеств. В тушении огня задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация.
Самые крупные пожары были локализованы:
– в Артёмовском городском округе на площади 503 гектара;
– в Полевском городском округе на площади 450 гектаров;
– в Режевском городском округе на площади 400 гектаров;
– в Сосьвинском городском округе на площади 337 гектаров;
– в Шалинском городском округе на площади 119 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», нелокализованными остаются восемь пожаров, площадь которых за сутки увеличилась на 1 066 гектаров до 1 643 гектаров.
Борьбу со стихией продолжают вести более 900 специалистов «Авиалесоохраны», МЧС, лесничеств. В тушении огня задействовано около 150 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также авиация.
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23 мая 2023
23 мая 2023