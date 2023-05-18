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Суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Ройзману* штраф в 260 тысяч

14.49 Пятница, 19 мая 2023
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 19 апреля, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор по делу экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана*. Суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей – ровно столько, сколько просил прокурор, передает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.

Поддержать политика пришли горожане. Для них была организована трансляция оглашения приговора в соседнем здании суда. После оглашения приговора, когда Ройзман* вышел на улицу, ему стали аплодировать.

Напомним, что Ройзмана* обвинили по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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