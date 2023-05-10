Прокурор попросил назначить экс-мэру Екатеринбурга Ройзману* штраф 260 тысяч

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе судебного заседания по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* прокурор запросил назначить политику наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.Кроме этого, гособвинение просит до вступления приговора в силу оставить Ройзману* ту же меру пресечения (запрет определенных действий), вернуть подсудимому его изъятый iPhone, вернуть в фонд Ройзмана* изъятый ноутбук, при этом жесткий диск – уничтожить.Адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов заявил, что считает обвинение неконкретизированным, объяснив, что в обвинительном заключении не содержится конкретных высказываний Ройзмана*, а содержится лишь их интерпретация стороной обвинения.Напомним, что Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Первое судебное заседание состоялось 26 апреля. Тогда зачитывались материалы из многочисленных томов уголовного дела и было полностью просмотрено видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.