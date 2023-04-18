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Екатеринбургскому пиарщику Ярославу Ширшикову официально предъявлено обвинение в оправдании терроризма
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургский политтехнолог и пиарщик Ярослав Ширшиков задержан, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).
Допрос Ширшикова закончился менее часа назад, сообщил «Вечерним ведомостям» его адвокат Фёдор Акчермышев. Ярослава Ширшикова допрашивали в Управлении ФСБ по Свердловской области на Вайнера, 4, куда его увезли ещё утром, после обыска.
Акчермышев сообщил, что против Ширшикова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). В ходе обыска у него был изъят телефон.
Ранее Ширшиков активно высказывался в своих соцсетях об убийстве Максима Фомина (Владлена Татарского). После этих высказываний публичный донос на него написали представители движения «Зовъ народа» и уральские сторонники Владимира Соловьёва, требуя возбудить уголовное дело по той же статье об оправдании терроризма.
После вала доносов на него Ярослав решил рассказать «Вечерним ведомостям» о своём отношении к терроризму (выяснилось, что во время службы в армии Ширшиков входил в нештатную группу антитеррора).
Допрос Ширшикова закончился менее часа назад, сообщил «Вечерним ведомостям» его адвокат Фёдор Акчермышев. Ярослава Ширшикова допрашивали в Управлении ФСБ по Свердловской области на Вайнера, 4, куда его увезли ещё утром, после обыска.
Акчермышев сообщил, что против Ширшикова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). В ходе обыска у него был изъят телефон.
Ранее Ширшиков активно высказывался в своих соцсетях об убийстве Максима Фомина (Владлена Татарского). После этих высказываний публичный донос на него написали представители движения «Зовъ народа» и уральские сторонники Владимира Соловьёва, требуя возбудить уголовное дело по той же статье об оправдании терроризма.
После вала доносов на него Ярослав решил рассказать «Вечерним ведомостям» о своём отношении к терроризму (выяснилось, что во время службы в армии Ширшиков входил в нештатную группу антитеррора).
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