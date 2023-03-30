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Екатеринбургский пиарщик высказался по поводу вала доносов на него

20.29 Четверг, 6 апреля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На этой неделе несколько телеграм-каналов разразились призывами привлечь к ответственности вплоть до уголовной екатеринбургского пиарщика и политтехнолога Ярослава Ширшикова – за его посты про гибель военного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Позже к призывам подключилось движение «Зов народа», ранее уже отметившееся целым рядом доносов на различных блогеров, общественников и деятелей культуры. «Национал-патриоты», как они себя называют, заявляют, что Ширшиков занимается оправданием терроризма (статья 205.2 УК РФ).

Корреспондент «Вечерних ведомостей» решил узнать у Ширшикова, как он относится к этим угрозам, и что в действительности думает о терроризме.

Z-каналы утверждают, что ты оправдываешь терроризм. Как ты можешь это прокомментировать?

Я – последовательный сторонник ненасильственного разрешения любых конфликтов. Лично для меня прививкой от терроризма на всю жизнь стала трагедия в Беслане. Я тогда подрабатывал работягой на производстве перед армией, мне было лет 16-17, и у нас с мужиками встала вся работа на целый день. Сидели в бытовке, смотрели весь этот ужас по телевизору практически в прямом эфире. И у меня, и у взрослых мужиков целый день сводило скулы от злости и текли слёзы от бессилия.

А потом в армии я записался в нештатную группу антитеррора, чтобы уметь давать отпор террористам. Я служил не в каких-то силах специальных операций, а в ВВС (ныне ВКС), но после той страшной трагедии во всех частях были сформированы нештатные подразделения антитеррора. По основным специальностям я был военным автомобилистом и связистом, нёс боевое дежурство по обеспечению полётов на аэродроме, а сверхурочно проходил антитеррористическую подготовку и принимал участие в соответствующих учениях. Потому у меня сформировано на подкорке однозначное отрицательное отношение к террористам и терроризму как явлению.

Тогда как понимать твои посты про Дарью Дугину и Владлена Татарского? Они явно не наполнены сочувствием к погибшим.

Я не оправдывал их убийства, а говорил о своем отношении к их личностям. Татарский, например, говорил об убийствах и грабежах. Эти люди несли в мир агрессивную идеологию? Разве можно такое поддерживать? Я не являюсь приверженцем принципа «о покойниках либо хорошо, либо никак», и лишь выразил своё отношение к словам этих людей.

А ещё насилие порождает насилие – эта фраза уже стала классической. Увы, её правдивость доказана жизнью. Но я никому не хочу пожелать умереть смертью Татарского.

Радуют ли меня их смерти? Нет, конечно. Их бы судить и воспитывать. Радуют ли меня взрывы в моих городах? Нет! Мой дом – это Россия от Калининграда до Владивостока, и меня возмущает, когда у меня дома что-то взрывается. Но и в чужих городах меня взрывы не радуют. В 21 веке люди не должны гибнуть просто так. Ни в результате вооружённых конфликтов, ни в результате терактов.

Как ты относишься к валу доносов на тебя?

Ну как я могу относиться к обычным сумасшедшим? С сочувствием. Люди эти не видят контекста, не понимают, что и почему происходит. Когнитивные связи нарушены напрочь, в голове только лозунги, при этом часто противоречащие друг другу. Проблема нынешней пропаганды в том, что перестала существовать монополия на точку зрения.

Пропагандисты – сторонники СВО, делятся на условных три лагеря: государственные теле-пропагандисты говорят одно, «военкоры» – другое, Стрелков – третье. И почти все постоянно переобуваются вдобавок. У людей со слабой психикой, скромным образованием и лёгкой внушаемостью начинаются проблемы с психическим здоровьем, вот и бьются в «патриотической» истерике, пишут доносы, множат ненависть и насилие.

Этим несчастным людям в школе не объяснили, что патриотизм – это любовь к Родине и забота о ней, а не ненависть к соседу или инакомыслящему. Жалко мне их. Мне кажется, что справедливо было бы привлекать к ответственности не меня, а тех, кто раздувает эту атмосферу нетерпимости чужой точки зрения.

Связываешь ли повышенное внимание к тебе с тем, что в последнее время твое имя на слуху в связи с задержанием Эвана Гершковича и твоим выступлением на слушаниях по поправками в Устав Екатеринбурга?

Моё имя на слуху не в последнее время, а всегда. По крайней мере, в Екатеринбурге. Всем добра, здоровья, и правды!


Ярослав Ширшиков

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Константин Лелека © Вечерние ведомости


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17:23 Уборка акватории Исети и трех прудов стартует в Екатеринбурге
16:54 В Екатеринбурге напавшим на женщин на Сортировке мигрантам вынесли приговор
16:28 Второй проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге
15:54 В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки началась установка Краснознаменной группы
15:31 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о плохом состоянии дома детей-сирот в Кировграде
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