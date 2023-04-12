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Силовики нагрянули с обысками к пиарщику Ярославу Ширшикову в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к пиарщику и политтехнологу Ярославу Ширшикову.
Видео с задержанием Ширшикова опубликовал телеграм-канал Ural Mash. В МВД пока не комментируют, что стало поводом для обыска.
Гражданская жена Ширшикова Нелли Каримова в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» сообщила, что силовики попросили ее воздерживаться от комментариев.
В начале апреля несколько телеграм-каналов разразились призывами привлечь к ответственности Ярослава Ширшикова за посты про гибель военного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Позже к призывам подключилось движение «Зов народа», направив председателю СКР и генпрокурору РФ обращение с просьбой «провести проверку Ярослава Ширшикова на наличие публичного оправдания терроризма (ст.205.2 УК РФ)».
Видео с задержанием Ширшикова опубликовал телеграм-канал Ural Mash. В МВД пока не комментируют, что стало поводом для обыска.
Гражданская жена Ширшикова Нелли Каримова в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» сообщила, что силовики попросили ее воздерживаться от комментариев.
В начале апреля несколько телеграм-каналов разразились призывами привлечь к ответственности Ярослава Ширшикова за посты про гибель военного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Позже к призывам подключилось движение «Зов народа», направив председателю СКР и генпрокурору РФ обращение с просьбой «провести проверку Ярослава Ширшикова на наличие публичного оправдания терроризма (ст.205.2 УК РФ)».
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