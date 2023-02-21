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Гордума Екатеринбурга вынесла депутату Сомикову предупреждение за нарушения в декларации

13.22 Вторник, 21 февраля 2023
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Гордума Екатеринбурга вынесла депутату Виктору Сомикову самое мягкое наказание за неполные сведения в декларации о доходах, расходах и имуществе, сообщает «Новый День».

Депутат заявил, что в его отчете о доходах за 2019 год была допущена техническая ошибка. Сегодня на заседании гордумы он дал объяснения и получил от коллег предупреждение.

Отметим, что предупреждение является наиболее мягким наказанием, которое применяется думой к депутатам, допустившим нарушения в декларациях.

Напомним, что недостатки также обнаружили в декларациях депутатов ЕГД Александра Караваева и Антона Швалева. Однако они не дали пояснений, поэтому гордума отложила вопрос об их наказании.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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