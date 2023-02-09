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К декларациям трёх депутатов Екатеринбургской гордумы появились претензии у проверяющих органов
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В декларациях трёх депутатов городской думы Екатеринбурга обнаружили возможную недостоверность сведений. Об этом сообщает ЕАН. По данным информагентства, обвинения в сокрытии доходов и имущества получили два одномандатника – Виктор Сомиков (избранный от КПРФ по округу №18 Чкаловского района) и Антон Швалёв (избран от «Единой России» по округу №3, Юго-Западный микрорайон), а также списочник «Справедливой России» Александр Караваев. Суть претензий пока неизвестна.
Согласно последней опубликованной декларации, все три депутата имели в своей собственности большие жилые дома и земельные участки, годовой доход Караваева составил 23 млн рублей, Сомикова – 5,3 млн рублей, Швалёва – 3,7 млн рублей.
Заседания комиссии гордумы, где рассматриваются вопросы о несоответствии сведениях в декларациях, проходят в закрытом от журналистов режиме. Как правило, их итогом является вынесение предупреждение депутатам, хотя теоретически нарушения в декларации могут служить основанием для лишения мандата. Самое серьёзное наказание среди депутатов, у которых областной департамент по противодействии коррупции нашёл нарушения, получил Алексей Холодарёв – ему запретили занимать посты председателя думских комиссий (впрочем, эти должности не оплачиваемые). Холодарёва начали пристально проверять после того как он подверг резкой критике деятельность президeнта России и внешнюю политику государства – «Справедливая Россия», по списку которой он прошёл в думу, исключила его из партии. Некоторые связывают пристальное внимание к его декларации именно с политической позицией Холодарёва.
Отметим, что полномочия действующего, VII-го созыва гордумы истекают менее, чем через семь месяцев – в сентябре пройдут новые выборы в муниципальный парламент Екатеринбурга.
Согласно последней опубликованной декларации, все три депутата имели в своей собственности большие жилые дома и земельные участки, годовой доход Караваева составил 23 млн рублей, Сомикова – 5,3 млн рублей, Швалёва – 3,7 млн рублей.
Заседания комиссии гордумы, где рассматриваются вопросы о несоответствии сведениях в декларациях, проходят в закрытом от журналистов режиме. Как правило, их итогом является вынесение предупреждение депутатам, хотя теоретически нарушения в декларации могут служить основанием для лишения мандата. Самое серьёзное наказание среди депутатов, у которых областной департамент по противодействии коррупции нашёл нарушения, получил Алексей Холодарёв – ему запретили занимать посты председателя думских комиссий (впрочем, эти должности не оплачиваемые). Холодарёва начали пристально проверять после того как он подверг резкой критике деятельность президeнта России и внешнюю политику государства – «Справедливая Россия», по списку которой он прошёл в думу, исключила его из партии. Некоторые связывают пристальное внимание к его декларации именно с политической позицией Холодарёва.
Отметим, что полномочия действующего, VII-го созыва гордумы истекают менее, чем через семь месяцев – в сентябре пройдут новые выборы в муниципальный парламент Екатеринбурга.
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