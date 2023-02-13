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Два депутата гордумы Екатеринбурга отказались объяснять ошибки в своих декларациях
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутаты городской думы Екатеринбурга Александр Караваев («Справедливая Россия») и Антон Швалев («Единая Россия») отказались давать пояснения по поводу нарушений в декларациях о доходе и имуществе, сообщает Накануне.RU.
Сегодня на заседании гордумы депутаты должны были рассмотреть вопросы о применении мер ответственности к коллегам Александру Караваеву, Виктору Сомикову и Антону Швалеву, предоставивших недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, или своих жен и детей.
Однако депутат Ира Овчинникова перед началом заседания предложила исключить из повестки вопросы о Караваеве и Швалеве и отправить их на доработку в постоянную комиссию по безопасности и жизнедеятельности населения. Это связано с тем, что эти два депутата не пришли на заседание постоянной комиссии.
Депутат и Герой России Сергей Воронин добавил, что третий депутат, Виктор Сомиков, обратился в комиссию и предоставил все объяснительные документы, «из которых следует, что умысла в допущенных нарушениях не было изначально».
В результате большинством голосов депутаты поддержали исключение двух вопросов о Караваеве и Швалеве. Когда их рассмотрят теперь, неизвестно. Вопрос по Виктору Сомикову должны рассмотреть сегодня.
Сегодня на заседании гордумы депутаты должны были рассмотреть вопросы о применении мер ответственности к коллегам Александру Караваеву, Виктору Сомикову и Антону Швалеву, предоставивших недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, или своих жен и детей.
Однако депутат Ира Овчинникова перед началом заседания предложила исключить из повестки вопросы о Караваеве и Швалеве и отправить их на доработку в постоянную комиссию по безопасности и жизнедеятельности населения. Это связано с тем, что эти два депутата не пришли на заседание постоянной комиссии.
Депутат и Герой России Сергей Воронин добавил, что третий депутат, Виктор Сомиков, обратился в комиссию и предоставил все объяснительные документы, «из которых следует, что умысла в допущенных нарушениях не было изначально».
В результате большинством голосов депутаты поддержали исключение двух вопросов о Караваеве и Швалеве. Когда их рассмотрят теперь, неизвестно. Вопрос по Виктору Сомикову должны рассмотреть сегодня.
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