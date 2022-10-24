Игорь Володин предложил отменить выборы в гордуму Екатеринбурга в 2023 году

15.22 Вторник, 1 ноября 2022
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отменить выборы в ЕГД в 2023 году ради экономии бюджетных средств.

По словам Володина, отмена выборов в гордуму в следующем году позволит сэкономить 200 миллионов рублей, которые можно будет направить «на развитие города».

Ранее мы писали, что в следующем году московская компания обновит подсветку на здании мэрии Екатеринбурга. На эти цели администрация города потратит 107 миллионов рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:22 Игорь Володин предложил отменить выборы в гордуму Екатеринбурга в 2023 году
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