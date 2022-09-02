Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновит московская компания

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на поиск подрядчика, который обновит подсветку на здании администрации города. Победителем стало московское ООО «Стройстандарт сервис».Стоимость контракта – 106,8 миллиона рублей. Согласно данным на портале госзакупок, в аукционе участвовала только одна компания.Напомним, что подрядчику необходимо обновить подсветку до 1 мая 2023 года. Ожидается, что подсветка будет работать в разных режимах в зависимости от даты. Разные цвета предусмотрены для будней, Нового года, Дня Победы и Дня города.