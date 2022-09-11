Явка к 15.00 на выборах в Свердловской области менее 20%
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Явка избирателей на выборах в Свердловской области к 15.00 составила менее 20%. Такие данные приводит Избирательная комиссия региона.
Там также заявили, что жалоб в избирательную комиссию не поступало.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на избирательных участках сегодня были зафиксированы нарушения.
«Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 15:00, составило 655 155 человек (19,84%)», – говорится в сообщении Свердловского избиркома.
Там также заявили, что жалоб в избирательную комиссию не поступало.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на избирательных участках сегодня были зафиксированы нарушения.
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