На нижнетагильских избирательных участках зафиксировали нарушения

15.47 Воскресенье, 11 сентября 2022
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в Единый день голосования в Нижнем Тагиле на избирательных участках наблюдателями от одной из партий были зафиксированы нарушения. Об этом сообщает «Реальный Тагил».

По данным издания, менее, чем в 50 метрах от дворца культуры «Юбилейный», где расположено два участка №2213 и №2214, были расклеены агитационные листовки, что запрещено Избирательным кодексом Свердловской области.

Аналогичное нарушение было замечено и возле Дома детского творчества Ленинского района СП «Спутник» на Фрунзе, 58/33, где был организован участок №2209. Там через некоторое время листовку заклеили.

Ещё одно нарушение было связано с проведением соцопроса, который проводился близко к участкам в «Юбилейном». После просьбы наблюдателей отойти подальше, проводившие опрос люди ушли.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:47 На нижнетагильских избирательных участках зафиксировали нарушения
14:41 В Екатеринбурге ищут 28-летнюю девушку, пропавшую 6 сентября
13:42 Ночью в Тавде в частном доме случился пожар
13:00 Голосование в Свердловской области проходит в масках
11:49 На 12 часов задержали летевший из Омска в Екатеринбург самолёт
11:01 Большой пожар вспыхнул в посёлке Садовый под Екатеринбургом
10:24 На свердловских дорогах ищут пропавшего 61-летнего мужчину
09:27 В Свердловской области начались губернаторские выборы
18:52 Жители Екатеринбурга провели субботник в «круглом лесу» на Широкой речке
17:49 В Екатеринбурге волонтёры спасли застрявшую под ванной собаку
16:47 Жительница Нижнего Тагила продавала липовые путёвки в детские лагеря
16:18 Сибирский тракт на выезде из Екатеринбурга встал в многокилометровую пробку
15:02 Семья из Екатеринбурга благодаря помощи Ройзмана отметила новоселье
14:40 У главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова арестовали банковские счета
13:05 Телефонные мошенники обманули шестерых екатеринбуржцев на 5 миллионов
12:23 В свердловском селе Басмановское сгорел частный дом
11:30 Минюст внёс екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву* в реестр иноагентов
10:41 В Свердловской области ищут 76-летнюю женщину, пропавшую 8 сентября
09:50 Ограбившего прохожую мужчину задержали в уральской столице
21:14 По Свердловской области ищут предполагаемого убийцу с Московского тракта
20:15 Вчерашняя авария под Алапаевском унесла жизни двух человек
19:42 В посёлке Ключи возле города Артёмовский собаколовы устроили стрельбу
19:12 Британское консульство в Екатеринбурге скорбит по кончине королевы
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