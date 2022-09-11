На нижнетагильских избирательных участках зафиксировали нарушения

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Единый день голосования в Нижнем Тагиле на избирательных участках наблюдателями от одной из партий были зафиксированы нарушения. Об этом сообщает «Реальный Тагил».По данным издания, менее, чем в 50 метрах от дворца культуры «Юбилейный», где расположено два участка №2213 и №2214, были расклеены агитационные листовки, что запрещено Избирательным кодексом Свердловской области.Аналогичное нарушение было замечено и возле Дома детского творчества Ленинского района СП «Спутник» на Фрунзе, 58/33, где был организован участок №2209. Там через некоторое время листовку заклеили.Ещё одно нарушение было связано с проведением соцопроса, который проводился близко к участкам в «Юбилейном». После просьбы наблюдателей отойти подальше, проводившие опрос люди ушли.