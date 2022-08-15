Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев спустя две недели ареста вышел на свободу
Политика
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
После двух недель в спецприемнике на свободу вышел депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев.
Напомним, что Алексея Холодарева арестовали на 14 суток из-за репоста в 2017 году фильма «Он вам не Димон». Депутат ЕГД Константин Киселев вместе с адвокатом приезжали навестить арестованного, но оказалось, что в спецприемнике ужесточились правила, в том числе ограничили число посещений. Попасть к Холодареву сначала не смогла даже его супруга.
Добавим, что после ареста депутата екатеринбургской гордумы неравнодушные горожане написали открытое письмо омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, попросив прекратить преследование Холодарева.
Напомним, что Алексея Холодарева арестовали на 14 суток из-за репоста в 2017 году фильма «Он вам не Димон». Депутат ЕГД Константин Киселев вместе с адвокатом приезжали навестить арестованного, но оказалось, что в спецприемнике ужесточились правила, в том числе ограничили число посещений. Попасть к Холодареву сначала не смогла даже его супруга.
Добавим, что после ареста депутата екатеринбургской гордумы неравнодушные горожане написали открытое письмо омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, попросив прекратить преследование Холодарева.
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