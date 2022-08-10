Супруга арестованного екатеринбургского депутата Алексея Холодарева не смогла попасть к нему в спецприемник

«Поэтому заходить не стал даже пробовать, так как лучше оставить все возможные "проходки" для семьи. Просто передал письмо со словами поддержки», – пишет Киселев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости