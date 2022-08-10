Супруга арестованного екатеринбургского депутата Алексея Холодарева не смогла попасть к нему в спецприемник
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Супругу депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, которого вчера арестовали на 14 суток из-за репоста фильма «Он вам не Димон», не пустили к мужу в спецприемник. Об этом сообщил депутат ЕГД Константин Киселев в своем телеграм-канале.
Напомним, что Алексей Холодареву назначили 14 суток ареста из-за репоста фильма «Он вам не Димон» на своей странице в соцсетях в марте 2017 года. Сегодня депутат ЕГД Константин Киселев вместе с адвокатом поехали навестить арестованного.
По словам Киселева, в спецприемнике ужесточились правила, в том числе ограничили число посещений – за весь срок можно посетить арестованного два раза.
Кроме того, посещения возможны только по предварительному заявлению самого «узника». Такие заявления принимаются по утрам. Как пишет Киселев, бумаги для написания заявлений в спецприемнике сейчас может не хватать. В результате сегодня к Холодареву не смогла попасть даже его супруга.
Алексея Холодарева смог пока навестить только его адвокат, для которого нет ограничений для посещения. По его словам, депутат гордумы чувствует себя хорошо, не жалуется и прибывает в нормальном настроении.
Напомним, что Алексей Холодареву назначили 14 суток ареста из-за репоста фильма «Он вам не Димон» на своей странице в соцсетях в марте 2017 года. Сегодня депутат ЕГД Константин Киселев вместе с адвокатом поехали навестить арестованного.
По словам Киселева, в спецприемнике ужесточились правила, в том числе ограничили число посещений – за весь срок можно посетить арестованного два раза.
«Поэтому заходить не стал даже пробовать, так как лучше оставить все возможные "проходки" для семьи. Просто передал письмо со словами поддержки», – пишет Киселев.
Кроме того, посещения возможны только по предварительному заявлению самого «узника». Такие заявления принимаются по утрам. Как пишет Киселев, бумаги для написания заявлений в спецприемнике сейчас может не хватать. В результате сегодня к Холодареву не смогла попасть даже его супруга.
Алексея Холодарева смог пока навестить только его адвокат, для которого нет ограничений для посещения. По его словам, депутат гордумы чувствует себя хорошо, не жалуется и прибывает в нормальном настроении.
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