Екатеринбуржцы написали письмо омбудсмену РФ после ареста депутата гордумы Алексея Холодарева
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Неравнодушные екатеринбуржцы написали открытое письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, попросив прекратить преследование депутата городской думы Алексея Холодарева.
Напомним, что депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Холодареву назначили 14 суток ареста из-за репоста фильма «Он вам не Димон» на своей странице в соцсетях в марте 2017 года. Депутат ЕГД Константин Киселев вместе с адвокатом поехали навестить арестованного, но оказалось, что в спецприемнике ужесточились правила, в том числе ограничили число посещений. Попасть к Холодареву не смогла даже его супруга.
Горожане, написавшие письмо омбудсмену, отмечают, что в данном случае, по их мнению, нет оснований для избрания крайней меры наказания (административного ареста), так как деяние было совершено несколько лет назад, а арестованный не представляет угрозы окружающим.
Екатеринбуржцы напомнили, что в спецприемнике ограничили число посещений арестованных, в том числе Холодарева, а также требуют письменного обращения арестованных для пропуска посетителей. При этом арестованных, возможно, не обеспечивают письменными принадлежностями. По мнению горожан, это противоречит закону «О порядке отбывания административного ареста».
Авторы письма требуют прекратить преследование Алексея Холодарева и обеспечить более простую процедуру для допуска посетителей к отбывающим административный арест.
Напомним, что депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Холодареву назначили 14 суток ареста из-за репоста фильма «Он вам не Димон» на своей странице в соцсетях в марте 2017 года. Депутат ЕГД Константин Киселев вместе с адвокатом поехали навестить арестованного, но оказалось, что в спецприемнике ужесточились правила, в том числе ограничили число посещений. Попасть к Холодареву не смогла даже его супруга.
Горожане, написавшие письмо омбудсмену, отмечают, что в данном случае, по их мнению, нет оснований для избрания крайней меры наказания (административного ареста), так как деяние было совершено несколько лет назад, а арестованный не представляет угрозы окружающим.
«Кроме того, отмечено, что различные преследования Холодарева начались после публикации в соцсетях заявления, сделанного в день начала спецоперации, и отказа участвовать в мероприятии в поддержку президента в мае. В июне депутата дважды оштрафовали на 80 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил за посты в соцсетях. В последнее время административные дела заводятся на людей, являющихся действующими депутатами или планирующими принимать участие в избирательных кампаниях 2022 или 2023 г., так как наличие административного правонарушения ограничивает пассивное избирательное право человека. В связи с этим мы считаем преследование Алексея Юрьевича Холодарева – политическим», – говорят авторы письма.
Екатеринбуржцы напомнили, что в спецприемнике ограничили число посещений арестованных, в том числе Холодарева, а также требуют письменного обращения арестованных для пропуска посетителей. При этом арестованных, возможно, не обеспечивают письменными принадлежностями. По мнению горожан, это противоречит закону «О порядке отбывания административного ареста».
Авторы письма требуют прекратить преследование Алексея Холодарева и обеспечить более простую процедуру для допуска посетителей к отбывающим административный арест.
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