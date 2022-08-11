Екатеринбуржцы написали письмо омбудсмену РФ после ареста депутата гордумы Алексея Холодарева

«Кроме того, отмечено, что различные преследования Холодарева начались после публикации в соцсетях заявления, сделанного в день начала спецоперации, и отказа участвовать в мероприятии в поддержку президента в мае. В июне депутата дважды оштрафовали на 80 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил за посты в соцсетях. В последнее время административные дела заводятся на людей, являющихся действующими депутатами или планирующими принимать участие в избирательных кампаниях 2022 или 2023 г., так как наличие административного правонарушения ограничивает пассивное избирательное право человека. В связи с этим мы считаем преследование Алексея Юрьевича Холодарева – политическим», – говорят авторы письма.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости