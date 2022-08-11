Екатеринбуржцы написали письмо омбудсмену РФ после ареста депутата гордумы Алексея Холодарева

10.59 Понедельник, 15 августа 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Неравнодушные екатеринбуржцы написали открытое письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, попросив прекратить преследование депутата городской думы Алексея Холодарева.

Напомним, что депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Холодареву назначили 14 суток ареста из-за репоста фильма «Он вам не Димон» на своей странице в соцсетях в марте 2017 года. Депутат ЕГД Константин Киселев вместе с адвокатом поехали навестить арестованного, но оказалось, что в спецприемнике ужесточились правила, в том числе ограничили число посещений. Попасть к Холодареву не смогла даже его супруга.

Горожане, написавшие письмо омбудсмену, отмечают, что в данном случае, по их мнению, нет оснований для избрания крайней меры наказания (административного ареста), так как деяние было совершено несколько лет назад, а арестованный не представляет угрозы окружающим.

«Кроме того, отмечено, что различные преследования Холодарева начались после публикации в соцсетях заявления, сделанного в день начала спецоперации, и отказа участвовать в мероприятии в поддержку президента в мае. В июне депутата дважды оштрафовали на 80 тыс. руб. по статье о дискредитации вооруженных сил за посты в соцсетях. В последнее время административные дела заводятся на людей, являющихся действующими депутатами или планирующими принимать участие в избирательных кампаниях 2022 или 2023 г., так как наличие административного правонарушения ограничивает пассивное избирательное право человека. В связи с этим мы считаем преследование Алексея Юрьевича Холодарева – политическим», – говорят авторы письма.


Екатеринбуржцы напомнили, что в спецприемнике ограничили число посещений арестованных, в том числе Холодарева, а также требуют письменного обращения арестованных для пропуска посетителей. При этом арестованных, возможно, не обеспечивают письменными принадлежностями. По мнению горожан, это противоречит закону «О порядке отбывания административного ареста».

Авторы письма требуют прекратить преследование Алексея Холодарева и обеспечить более простую процедуру для допуска посетителей к отбывающим административный арест.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Супруга арестованного екатеринбургского депутата Алексея Холодарева не смогла попасть к нему в спецприемник
11 августа 2022
В Екатеринбурге задержали депутата Алексея Холодарева за пост пятилетней давности
10 августа 2022
На Доме офицеров в Екатеринбурге останется барельеф со Сталиным
11 августа 2022
В Асбесте на территории комбината «Ураласбест» погибла женщина
14 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
15:21 Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью
14:55 Экс-полицейского осудят в Екатеринбурге за взятничество и служебный подлог
14:24 Повар из Ревды получит 750 тысяч рублей за травму на рабочем месте
13:59 За переполненные школы глава Екатеринбурга получил представление от прокуратуры
13:28 Более 550 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
12:55 В Екатеринбурге внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе
12:23 Почти 20 млн клещей-энтомофагов доставили в Свердловскую область
11:54 Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
11:20 В Свердловской области уменьшилась площадь лесных пожаров
10:59 Екатеринбуржцы написали письмо омбудсмену РФ после ареста депутата гордумы Алексея Холодарева
10:22 На ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летней девушки
09:56 На Урале подросток за рулем легковушки устроил смертельное ДТП с участием «скорой»
09:28 В Нижнем Тагиле ищут пропавшую пенсионерку
19:13 Групповой пикет против давления на СМИ и в защиту политзаключённых прошёл в Екатеринбурге
18:24 В Свердловской области установится умеренно теплая погода
17:52 В Нижнем Тагиле во время соревнований от ветра перевернулись яхты
17:17 Невьянская исправительная колония произвела продукцию на 80 миллионов
16:14 В Верхнем Тагиле кошка пять дней просидела на дереве
15:07 В Асбесте прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия
13:45 В Свердловской области горят 465 гектаров леса
12:34 В Асбесте на территории комбината «Ураласбест» погибла женщина
11:21 В Екатеринбурге на Уралмаше загорелось кафе «Грядка»
10:34 Защитники Берёзовсокй рощи в Екатеринбурге попросили губернатора защитить парк
09:32 В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня
18:40 Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены
18:02 В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля
Все новости Свердловской области
15:01 Маркетплейс Wildberries сменил название компании на своем сайте на «Ягодки»
14:12 СК: в Белгородской области мать убила двоих детей и совершила самоубийство
13:04 В московской пятиэтажке, где отравились жильцы, концентрация углекислого газа превышала норму в 14 раз
12:09 В Башкирии задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой чиновницы, сообщил глава района
11:25 В ГД изменили порядок работы с письмами граждан, появилось понятие «массовые обращения»
10:36 СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами
09:43 В Ереване число погибших в результате взрыва в ТЦ увеличилось до шести человек
18:51 Эксперт нашел более 30 ошибок в судебном постановлении по делу музыканта Ягодина, оштрафованного по статье о «военных фейках»
16:24 Прокуратура: в Омске обрушился многоквартирный дом, идет разбор завалов
14:54 Следствие просит отправить под домашний арест «скопинского маньяка» Мохова
13:51 В Кемерово экс-следователь получила 10 лет колонии за организацию разбойного нападения
12:18 В якутской больнице пациентов попросили приносить свою бумагу для распечатки направлений
11:31 Губернатор Курской области сообщил об утреннем обстреле села Свердликово
11:18 В Петербурге после удара шайбы скончался 14-летний хоккеист школы СКА
11:00 ЦБ отозвал лицензию у московского Кросна-Банка
10:21 В Санкт-Петербурге экс-депутат Заксобрания от «ЕР» получил 9 лет строгого режима за взятки
09:48 В России за полгода выдано в полтора раза больше загранпаспортов, пик пришелся на март
18:11 В Москве за кражу задержали 28-летнего лжекассира, который якобы стажировался в магазинах
17:34 СМИ: два частных вертолёта Robinson R44 не выходят на связь в Красноярском крае
17:13 В российском посольстве в Канберре сообщили о «попытке проникновения» кенгуру
16:42 Видео с главой района в Якутии, на котором он готовит краснокнижного тайменя, проверят в МВД
16:06 Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными страной
15:10 Чиновников в РФ оправдывают в судах в 12 раз чаще, лишают свободы — в два раза реже
13:59 «Скопинский маньяк» Мохов признался в укрывательстве убийства, возбуждено уголовное дело
13:06 Роспотребнадзор: в России выявлены шесть случаев гибридного штамма «дельтакрон»
12:43 В Минобороны Беларуси объяснили зарево и вспышки в районе военного аэродрома
Все новости России и мира
15:21 Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью
14:55 Экс-полицейского осудят в Екатеринбурге за взятничество и служебный подлог
14:24 Повар из Ревды получит 750 тысяч рублей за травму на рабочем месте
13:59 За переполненные школы глава Екатеринбурга получил представление от прокуратуры
13:28 Более 550 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:12 Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на пермячку
12:56 В Пермском крае обследовано 45 процентов геодезических пунктов
12:55 В Екатеринбурге внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе
12:45 Матмодель ученых Пермского Политеха сможет предсказать развитие рака
12:37 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
12:23 Почти 20 млн клещей-энтомофагов доставили в Свердловскую область
11:54 Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
11:20 В Свердловской области уменьшилась площадь лесных пожаров
10:59 Екатеринбуржцы написали письмо омбудсмену РФ после ареста депутата гордумы Алексея Холодарева
10:22 На ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летней девушки
10:15 В Перми взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешеходов
09:56 На Урале подросток за рулем легковушки устроил смертельное ДТП с участием «скорой»
09:28 В Нижнем Тагиле ищут пропавшую пенсионерку
19:13 Групповой пикет против давления на СМИ и в защиту политзаключённых прошёл в Екатеринбурге
18:24 В Свердловской области установится умеренно теплая погода
17:52 В Нижнем Тагиле во время соревнований от ветра перевернулись яхты
17:17 Невьянская исправительная колония произвела продукцию на 80 миллионов
16:14 В Верхнем Тагиле кошка пять дней просидела на дереве
15:07 В Асбесте прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия
13:45 В Свердловской области горят 465 гектаров леса
12:34 В Асбесте на территории комбината «Ураласбест» погибла женщина
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK