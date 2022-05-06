Екатеринбургский интернет-эксперт попал в список иностранных агентов Компанию Михаилу Климареву в списке новых СМИ-иноагентов составили политики Леонид Гозман, Владимир Милов и Любовь Соболь

09.45 Суббота, 7 мая 2022

Политика