Екатеринбургский интернет-эксперт попал в список иностранных агентов
Компанию Михаилу Климареву в списке новых СМИ-иноагентов составили политики Леонид Гозман, Владимир Милов и Любовь Соболь
Политика
Фото: соцсети Михаила Климарева
Стоило только Минюсту исключить из реестра иностранных СМИ-иноагентов одного жителя столицы Урала – Александра Грезева – как туда был включён другой екатеринбуржец – Михаил Климарев.
Екатеринбургский блогер и специалист в области IT Михаил Климарев родился в Реже в 1973 году, окончил УГТУ-УПИ по специальности «Информатика», а также СИПИ (ныне РГППУ) по специальности «Микропроцессорная и управляющая техника». Работал менеджером в «Уралсвязьинформе», экспертом в аппарате полпреда президента РФ в УрФО, директором регионального представительства Freee Wifi и «Точка отсчета». Является лауреатом премии в области IT-журналистики в номинации «Открытие года-2012», учрежденной компанией Softkey и общественной организацией РОЦИТ, при поддержке Союза Журналистов России.
Сейчас Климарев занимает должность исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета», известен своими выступлениями за свободу распространения информации в сети.
Помимо Климарева 6 мая список иностранных СМИ-иноагентов пополнился ещё шестью фамилиями – это политик и экономист Владимир Милов, левый социолог и публицист Борис Кагарлицкий, политик и общественный деятель Леонид Гозман, соратница Алексея Нaвального Любовь Соболь, руководитель «Теплицы социальных технологий» (позиционирующей себя как систему поддержки НКО и активистов) Наталья Баранова и главный редактор «Орловских новостей» Денис Константинов.
Всего в список «иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента» Минюстом на данный момент включено 152 лица, среди которых 108 – физические, 44 – юридические. В другой список Минюста – список физлиц-иноагентов (которых министерство не считает СМИ) – сейчас включено 5 человек. Вчера он пополнился на одну фамилию – туда включили рэпера Алишера Моргенштерна, ныне проживающего в Арабских эмиратах. По мнению российского Минюста, 24-летний уроженец Уфы является агентом Израиля и Украины.
Екатеринбургский блогер и специалист в области IT Михаил Климарев родился в Реже в 1973 году, окончил УГТУ-УПИ по специальности «Информатика», а также СИПИ (ныне РГППУ) по специальности «Микропроцессорная и управляющая техника». Работал менеджером в «Уралсвязьинформе», экспертом в аппарате полпреда президента РФ в УрФО, директором регионального представительства Freee Wifi и «Точка отсчета». Является лауреатом премии в области IT-журналистики в номинации «Открытие года-2012», учрежденной компанией Softkey и общественной организацией РОЦИТ, при поддержке Союза Журналистов России.
Сейчас Климарев занимает должность исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета», известен своими выступлениями за свободу распространения информации в сети.
Помимо Климарева 6 мая список иностранных СМИ-иноагентов пополнился ещё шестью фамилиями – это политик и экономист Владимир Милов, левый социолог и публицист Борис Кагарлицкий, политик и общественный деятель Леонид Гозман, соратница Алексея Нaвального Любовь Соболь, руководитель «Теплицы социальных технологий» (позиционирующей себя как систему поддержки НКО и активистов) Наталья Баранова и главный редактор «Орловских новостей» Денис Константинов.
Всего в список «иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента» Минюстом на данный момент включено 152 лица, среди которых 108 – физические, 44 – юридические. В другой список Минюста – список физлиц-иноагентов (которых министерство не считает СМИ) – сейчас включено 5 человек. Вчера он пополнился на одну фамилию – туда включили рэпера Алишера Моргенштерна, ныне проживающего в Арабских эмиратах. По мнению российского Минюста, 24-летний уроженец Уфы является агентом Израиля и Украины.
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