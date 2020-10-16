Мэрия Екатеринбурга предложит Госдуме изменить Градостроительный кодекс
Политика
Мэрия Екатеринбурга и свердловское министерство строительства и развития инфраструктуры обратятся в Госдуму с инициативой изменить Градостроительный кодекс РФ. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в ходе брифинга.
– Мы остаемся в достаточно жестких позициях по точечной застройке. Мы обеспокоены решением суда, которое отстранило муниципалитет от согласования архитектурно-градостроительного облика. Раньше мы именно этим держали точечную застройку. Уже появились такие объекты, – заявил Высокинский.
По словам мэра, при подготовке новых проектов планировки территории и при подготовке градостроительных планов важно четко выдерживать баланс. Жилье в городе должно быть максимально комфортным, обеспеченным школами, детскими садами, парковками и транспортной инфраструктурой.
– Мы остаемся в достаточно жестких позициях по точечной застройке. Мы обеспокоены решением суда, которое отстранило муниципалитет от согласования архитектурно-градостроительного облика. Раньше мы именно этим держали точечную застройку. Уже появились такие объекты, – заявил Высокинский.
По словам мэра, при подготовке новых проектов планировки территории и при подготовке градостроительных планов важно четко выдерживать баланс. Жилье в городе должно быть максимально комфортным, обеспеченным школами, детскими садами, парковками и транспортной инфраструктурой.
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