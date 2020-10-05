Чиновники администрации губернатора Свердловской области переходят на дистант
Политика
Часть чиновников администрации губернатора Свердловской области переходит на удаленный режим работы. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, в каждом кабинете администрации оставят по одному сотруднику. Остальные чиновники будут работать из дома. Спустя некоторое время они поменяются местами.
Напомним, что 5 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправки в антикоронавирусный указ. Согласно документу, предприятиям рекомендуют перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.
Сегодня на Среднем Урале стало известно о 176 новых случаях коронавируса. Общее число зараженных в регионе достигло 30 163.
По словам источника, в каждом кабинете администрации оставят по одному сотруднику. Остальные чиновники будут работать из дома. Спустя некоторое время они поменяются местами.
Напомним, что 5 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес поправки в антикоронавирусный указ. Согласно документу, предприятиям рекомендуют перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.
Сегодня на Среднем Урале стало известно о 176 новых случаях коронавируса. Общее число зараженных в регионе достигло 30 163.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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