Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
Общество
Фото: virusnaya-pandemiya.ru
В Свердловской области за сутки выявили 176 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 30 163 случая COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+79), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Режа, Асбеста, Ирбита, Тавды, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Артинского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского, Верхнесалдинского, Кировградского городских округов, Первоуральска, Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа, Ревды, Камышлова и Камышловского района.
Состояние 114 госпитализированных оценивается как тяжелое, 106 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 55 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 113 человек. Всего врачи вылечили уже 22 383 пациентов.
Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 622.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+79), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Режа, Асбеста, Ирбита, Тавды, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Артинского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского, Верхнесалдинского, Кировградского городских округов, Первоуральска, Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа, Ревды, Камышлова и Камышловского района.
Состояние 114 госпитализированных оценивается как тяжелое, 106 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 55 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 113 человек. Всего врачи вылечили уже 22 383 пациентов.
Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 622.
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