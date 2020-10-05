Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 176 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 30 163 случая COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+79), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Режа, Асбеста, Ирбита, Тавды, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Артинского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского, Верхнесалдинского, Кировградского городских округов, Первоуральска, Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа, Ревды, Камышлова и Камышловского района.Состояние 114 госпитализированных оценивается как тяжелое, 106 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 55 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано еще 113 человек. Всего врачи вылечили уже 22 383 пациентов.Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 622.