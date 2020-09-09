На довыборы в думу Екатеринбурга подали документы три самовыдвиженца

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

22 ноября в Екатеринбурге пройдут довыборы в городскую думу. Кандидаты будут агитировать жителей двух районов, где расположены избирательные округа № 3 и 9. Пока что документы в горизбирком принесли три самовыдвиженца. Им предстоит собрать подписи в свою поддержку.Самому младшему из трех самовыдвиженцев 22 года. Это лаборант УрФУ Константин Плашиннов, который баллотируется в округе №9. Его продвигает организация «Удобный город».— Нам интересна, во-первых, безопасность улиц. В Екатеринбурге в прошлом году на улицах в ДТП погибли 72 человека, с этим нельзя мириться, надо стремиться к тому, чтобы никто не страдал на дорогах. Нам интересны экологические инициативы и предложения по озеленению и благоустройству. Мы намерены бороться за сохранение исторической застройки. Главное, мы считаем, что жителей должны слушать, они должны управлять своим городом, чтобы с их мнением считались, — рассказал о своей программе Плашиннов.Добавим, что кандидаты смогут подавать документы в горизбирком до 2 октября. Собрать подписи в свою поддержку нужно успеть до 7 октября. Период агитации будет длиться до 11 ноября.