В чат-бот «УГМК-Арены» пришло более 100 сообщений после тестового матча

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня в Екатеринбурге состоялось без преувеличения историческое событие – первый матч прошел на «УГМК-Арене», новой домашней арене «Автомобилиста». Хоккейные болельщики со всего Урала ждали это событие несколько лет.Первым матчем стала битва молодежи – на льду «УГМК-Арены» сразились два клуба молодежной хоккейной лиги – «Авто» и уфимский «Толпар».Перед матчем представители Арены запустили телеграм-бот для обратной связи со зрителями. Через него можно было отправить сообщения с замечаниями. Организаторы обратной связи рассказали, что в бот пришло более ста сообщений, однако большая их часть была со словами благодарности.«Несмотря на то что главной целью чат-бота в телеграме был сбор замечаний, основная их часть - это слова благодарности строителям за новый знаковый объект и эмоциональные впечатления гостей. Всего поступило 116 сообщений и вопросов, на большую часть которых ответы были получены в режиме реального времени.Основными моментами организации работы нового дома хоккейной команды "Автомобилист", которые требуют улучшения, стали вопросы указателей навигации, разнообразия меню в кафе, количество мусорных баков внутри помещения, а также пожелание разнообразить инвентарь детских комнат.Все пожелания гостей тестового матча будут переданы администрации спортивной арены и станут основой для дальнейшей работы», – рассказали представители «УГМК-Арены».Первый матч КХЛ должен состояться 10 марта.