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В Екатеринбурге хоккейные болельщики оригинальным способом прощаются с Дворцом спорта

21.41 Среда, 26 февраля 2025
Фото: телеграм-канал «Берегись автомобиля» / t.me/za_avtomobilist
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Сегодня, 26 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» в последний раз играет в екатеринбургском Дворце спорта, который известен среди горожан как по старому названию — Дворец спорта профсоюзов, так и по новому — «Арена Уралец». В честь этого события болельщики подготовили уникальный сувенир — памятную шкатулку, повторяющую архитектурный облик здания.

Дворец спорта профсоюзов на улице Большакова был построен в 1972 году по проекту архитектора Виноградова. Здание было способно вместить до семи тысяч зрителей и со временем стало основной резиденцией хоккейного клуба «Автомобилист», детско-юношеской спортивной школы «Динамо», клуба фигурного катания «Золотой конёк» и других организации. В 2006 году Дворец прошёл реконструкцию и сменил название на КРК «Уралец». Однако для многих поклонников хоккея он навсегда останется символом старой эпохи.

Теперь, когда команда «Автомобилист» переезжает на новую площадку, над Дворцом спорта нависла угроза сноса. Чтобы сохранить память о легендарном здании, энтузиасты создали из гипсобетона шкатулку, которая в точности повторяет внешний вид здания до реконструкции. При её разработке использовались архивные фотографии, чертежи и документы 1970-х годов. Особое внимание уделили архитектурным деталям фасада, включая узнаваемые «рёбра».

Размеры шкатулки ― 15×10×6 сантиметров. На лицевой стороне сувенира нанесён исторический логотип Дворца спорта, а на обратной — перечень всех хоккейных сезонов, проведённых в нём свердловскими командами. Разработчики сувенира отмечают, что он станет отличным хранилищем для памятных билетов, значков, карточек или даже сбережений на будущие выезды с командой. Сувенир уже вызвал некоторый ажиотаж и не только среди болельщиков. Сегодня о нём, например, пишут в соцсетях краеведы, экскурсоводы и хранители исторического облика Екатеринбурга.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:18 Мошенница из Каменска-Уральского обжаловала суровый приговор
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18:15 Павлу Дацюку во второй раз запретили перестраивать особняк на главном проспекте Екатеринбурга под гостиницу
17:43 Синоптики предупреждают о температурных перепадах до -22°C до +5°C в Свердловской области
17:37 В «Ельцин-центре» сообщили об отмене встречи с поэтом Германом Лукомниковым
17:18 Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля
17:15 В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
17:12 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
16:31 С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.
15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
11:27 УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
10:58 Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
10:22 В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
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