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В Екатеринбурге хоккейные болельщики оригинальным способом прощаются с Дворцом спорта
Фото: телеграм-канал «Берегись автомобиля» / t.me/za_avtomobilist
Сегодня, 26 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» в последний раз играет в екатеринбургском Дворце спорта, который известен среди горожан как по старому названию — Дворец спорта профсоюзов, так и по новому — «Арена Уралец». В честь этого события болельщики подготовили уникальный сувенир — памятную шкатулку, повторяющую архитектурный облик здания.
Дворец спорта профсоюзов на улице Большакова был построен в 1972 году по проекту архитектора Виноградова. Здание было способно вместить до семи тысяч зрителей и со временем стало основной резиденцией хоккейного клуба «Автомобилист», детско-юношеской спортивной школы «Динамо», клуба фигурного катания «Золотой конёк» и других организации. В 2006 году Дворец прошёл реконструкцию и сменил название на КРК «Уралец». Однако для многих поклонников хоккея он навсегда останется символом старой эпохи.
Теперь, когда команда «Автомобилист» переезжает на новую площадку, над Дворцом спорта нависла угроза сноса. Чтобы сохранить память о легендарном здании, энтузиасты создали из гипсобетона шкатулку, которая в точности повторяет внешний вид здания до реконструкции. При её разработке использовались архивные фотографии, чертежи и документы 1970-х годов. Особое внимание уделили архитектурным деталям фасада, включая узнаваемые «рёбра».
Размеры шкатулки ― 15×10×6 сантиметров. На лицевой стороне сувенира нанесён исторический логотип Дворца спорта, а на обратной — перечень всех хоккейных сезонов, проведённых в нём свердловскими командами. Разработчики сувенира отмечают, что он станет отличным хранилищем для памятных билетов, значков, карточек или даже сбережений на будущие выезды с командой. Сувенир уже вызвал некоторый ажиотаж и не только среди болельщиков. Сегодня о нём, например, пишут в соцсетях краеведы, экскурсоводы и хранители исторического облика Екатеринбурга.
Дворец спорта профсоюзов на улице Большакова был построен в 1972 году по проекту архитектора Виноградова. Здание было способно вместить до семи тысяч зрителей и со временем стало основной резиденцией хоккейного клуба «Автомобилист», детско-юношеской спортивной школы «Динамо», клуба фигурного катания «Золотой конёк» и других организации. В 2006 году Дворец прошёл реконструкцию и сменил название на КРК «Уралец». Однако для многих поклонников хоккея он навсегда останется символом старой эпохи.
Теперь, когда команда «Автомобилист» переезжает на новую площадку, над Дворцом спорта нависла угроза сноса. Чтобы сохранить память о легендарном здании, энтузиасты создали из гипсобетона шкатулку, которая в точности повторяет внешний вид здания до реконструкции. При её разработке использовались архивные фотографии, чертежи и документы 1970-х годов. Особое внимание уделили архитектурным деталям фасада, включая узнаваемые «рёбра».
Размеры шкатулки ― 15×10×6 сантиметров. На лицевой стороне сувенира нанесён исторический логотип Дворца спорта, а на обратной — перечень всех хоккейных сезонов, проведённых в нём свердловскими командами. Разработчики сувенира отмечают, что он станет отличным хранилищем для памятных билетов, значков, карточек или даже сбережений на будущие выезды с командой. Сувенир уже вызвал некоторый ажиотаж и не только среди болельщиков. Сегодня о нём, например, пишут в соцсетях краеведы, экскурсоводы и хранители исторического облика Екатеринбурга.
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