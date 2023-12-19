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Погибшего в Первоуральске подростка не должны были допускать до соревнований
Фото: «Инцидент Первоуральск»
Мальчика, который в конце прошлой недели погиб во время открытого первенства по боксу в Первоуральске, не должны были допускать до состязаний из медицинских соображений. Об этом в эфире телекомпании ОТВ заявил Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Спортивный чиновник сообщил, что у погибшего на соревнованиях в Первоуральске подростка были медицинские противопоказания. Но организовано боксёрское первенство было из рук вон плохо и это — не единственное обнаруженное нарушение. Так, медицинский работник, дежуривший на матчах в Центре развития детей и молодёжи, не был укомплектован необходимым регламентом аптечек. Кроме того, судьи, проводившие соревнования, не обладают нужной судейской категорией.
Названные Раппоротом нарушения пополнили список, других признаков плохой организации первоуральских соревнований, на которые указывали ранее. В этом списке — отсутствие на период проведения чемпионата дежурной машины «Скорой помощи» и несогласованность мероприятия с федерацией бокса. Проведение соревнований в такой стилистке чиновник назвал «преступной халатностью».
Спортивный чиновник сообщил, что у погибшего на соревнованиях в Первоуральске подростка были медицинские противопоказания. Но организовано боксёрское первенство было из рук вон плохо и это — не единственное обнаруженное нарушение. Так, медицинский работник, дежуривший на матчах в Центре развития детей и молодёжи, не был укомплектован необходимым регламентом аптечек. Кроме того, судьи, проводившие соревнования, не обладают нужной судейской категорией.
Названные Раппоротом нарушения пополнили список, других признаков плохой организации первоуральских соревнований, на которые указывали ранее. В этом списке — отсутствие на период проведения чемпионата дежурной машины «Скорой помощи» и несогласованность мероприятия с федерацией бокса. Проведение соревнований в такой стилистке чиновник назвал «преступной халатностью».
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