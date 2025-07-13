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Работники комплекса по переработке отходов приютили найденную на ленте черепаху

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.31 Воскресенье, 20 июля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. По календарю Майи (то есть меня) — снова воскресенье, а значит, время добрых новостей. Ловите подборку, которая точно подарит вам силы и вдохновение на фоне всего происходящего вокруг.

Не перестают восхищать волонтеры в родном Екотеринбурге, которые круглые сутки спешат на помощь попавшим в беду животным. Сразу несколько кошачьих искателей приключений были спасены на этой неделе волонтёрами «ЗооСпаса» (я их страницу в ВК каждый раз читаю, как остросюжетный детектив). Так, спасателям пришлось срочно выезжать в Первоуральск и в Нижний Тагил, чтобы снять четвероногих верхолазов. Первоуральский кот четверо суток просидел на 20-метровой берёзе в районе горы Пильной. Его, раскачивающегося на ветру на самой макушке, обнаружил встревоженный медперсонал санатория. Прибывший на место спасатель взобрался на самый верх и почти дотянулся длинной удочкой до кота, как вдруг произошло ужасное — тот полетел вниз! К счастью, на такой случай спасатели заранее готовят тент. «Кот сорвался и улетел прямо в центр тента, который группа помощников всё время держала натянутым. Так кот вернулся на землю», — пишет волонтёр.

А в Нижнем Тагиле кошка решила взобраться на высокую сосну и оттуда понаблюдать, какой вызвала ажиотаж (думаю, ей особенно польстило, что за ней выехали аж из Екотеринбурга). На месте также растянули тент, и спасатель полез на дерево. Тем временем кошка решила, что недостаточно пощекотала всем нервы. «…Я поравнялся с её веткой, когда вдруг что-то мгновенно задело по руке и щеке, и ничего не успев ещё понять, я совершенно автоматическим молниеносным движением сумел поймать руками кошку. Оказалось, что со своей ветки она совершила прыжок прямо на ствол чуть мне не на голову, собираясь бежать вверх», — пишет спасатель. Кошку тут же упаковали в мешок. В итоге красивая ухоженная киса оказалась в полной безопасности, на передержку ее взял приют «Клёпа и друзья».

Правда, все это не сравнится с выходкой другой кошки, которая решила отдохнуть… на металлической опоре ЛЭП. Озадаченные екатеринбургские спасатели уже выехали на место, но, к счастью, кошка решила слезть сама. «Каким образом ей удавалось лазать по металлическим переборкам мачты, это так и осталось загадкой», — пишут в «ЗооСпасе». От себя напомню: не повторять, опасно для всех 9-ти жизней.

А в Ревде получила продолжение история со свободно гуляющими по городу свиньями. В отношении владельца, наконец, возбудили административное дело. На фермера, который не заботился о животных, жаловались несколько лет. Свиньи гуляли по проезжей части, спали в песочницах на детских площадках и облюбовали городские мусорки. Кто-то из местных жителей даже сообщал в полицию о том, что свинья попала в ДТП (но скоро выяснилось, что та просто наелась и мирно спала). Историей заинтересовались приставы, прокуратура, МВД. У фермера провели проверку, оказалось, что у бедных животных не было доступа к чистой воде, они были вынуждены сами добывать её в реке. Кс-кстати, ранее в СМИ писали, что у этого фермера содержатся около 40 (!) свиней, а также 15 овец. Но овец и баранов (настоящих) на дорогах Ревды, вроде бы, не видели. Напомню, недавно я вам рассказывала, как в Лесном коровы захватили подъезд жилого дома. Тогда изгонять коров прибыли сотрудники полиции и аварийно-спасательная служба.

На днях продолжение получила ещё одна резонансная история про свободный выгул — речь о знаменитых бутовских козах, которые разгуливали по улицам Москвы. Козы прыгали по припаркованным машинам, объедали газоны, заходили в разные организации и, конечно же, стали героями многочисленных мемов. Козьи права защитил Зюзинский районный суд, животных изъяли и перевезли в Ступино, пишет РИА Новости. Говорят, козочки будут жить в конно-спортивном комплексе. Хозяину их вернут, когда он обеспечит им хорошие условия.

Ещё одна чудесная история спасения произошла на днях в Московской области. Работники комплекса по переработке отходов спасли красноухую черепаху, которую кто-то очень жестокий и бессердечный выбросил в мусор. «Во время работы на сортировочной ленте наши сотрудники обнаружили… живую черепаху! К счастью, черепаха не пострадала и была немедленно извлечена из потока отходов», — рассказали в телеграм-канале комплекса «Нева». Для красноушки организовали дом на предприятии. «Теперь наша спасенная черепашка – настоящая звезда КПО “Нева”. Она обрела новый дом в уютном аквариуме, где ей будет комфортно и безопасно. Мы позаботимся о ней», — пишут сотрудники. Истории с выброшенными черепахами, к сожалению, не редкость. Несколько лет назад там же, в Подмосковье, красноушку спасли в похожей ситуации. Она успела пройти несколько этапов производственного цикла (!) на предприятии по переработке отходов. То, что ей удалось уцелеть, — настоящее чудо. Малышку назвали Люся, ее приютила кладовщица комплекса, писали СМИ. А я напомню историю про красноухую черепаху, которую спасла моя коллега в центре Екотеринбурга. Теперь этот здоровый (во всех смыслах) черепах по имени Раф живёт в огромном акватеррариуме у журналистки «Вечерних ведомостей» и передает всем читателям такой же большой привет.

И напоследок — важные международные новости. Кот президента Индонезии получил собственную охрану. На днях товарища по имени Бобби заметили на праздничном мероприятии на ковровой дорожке в сопровождении полицейских (кс-кстати, праздник проходил по поводу Дня любителей котов), сообщает South China Morning Post. Бобби в Индонезии называют «первым котом», по аналогии с первой леди. Его нашли у президентской резиденции в 2017 году (парень явно знал, где лучше всего потеряться). Сейчас у Бобби в соцсетях сотни тысяч подписчиков. Правда, такое статусное появление кота с личной охраной вызвало горячие дискуссии: многие отмечают, что «деньги налогоплательщиков расходуются куда-то не туда». А вообще, если президентский кот лоббирует интересы всех остальных, не первых, котов, а также собак и других животных, то лично я не против такой статьи расходов бюджета. Надо обсудить инициативу с коллегами.

Берегите друг друга, котики. Ваша Майя, чау-мяу».

«Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).


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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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