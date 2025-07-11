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На владельца наделавших шуму свиней из Ревды возбудили дело
Анатолию Луткову грозит штраф
Фото: Ревда-инфо
В отношении владельца свиней, бесконтрольно гуляющих по Ревде, Анатолия Луткова, возбудили административное дело. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора, которое в первой половине июля проводило проверку в Ревде в связи с массовыми жалобами на свиней в СМИ.
Специалисты осмотрели личное подсобное хозяйство Анатолия Луткова и установили, что территория имеет деревянное ограждение, через которое свиньи бесконтрольно выходят за пределы участка. Были обнаружены и другие нарушения — в частности, животные не обеспечены чистой водой, поэтому вынуждены сами добывать её в реке.
По какой именно статье возбуждено дело, не сообщили. Вероятно, речь идёт о статье 8.52 КоАП (несоблюдение требований к содержанию животных). Наказание по ней — штраф от 1500 до 3000 рублей.
Информация о нарушениях, выявленных в ходе проведенной Россельхознадзором проверки, передана в прокуратуру Свердловской области, добавили в пресс-службе.
Фото и видео со свиньями, разгуливающими по улицам уральского города, появлялись в соцсетях и раньше, но особый резонанс прогулки ревдинских свиней получили в июне этого года — свиньи разоряли огороды, разрывали клумбы, раскурочивали контейнерные площадки, копаясь в мусоре, а фото со свиньями, идущими по переходу, разошлось по множеству каналов и породило сравнение с обложкой известного альбома группы The Beatles. Из-за повышенного внимания ситуацию со свиньями в Ревде взял под контроль областной главк МВД, вопрос подняли и депутаты новоизбранной на внеочередных выборах думы Ревдинского округа.
До этого к Анатолию Луткову был подан гражданский иск, однако несмотря на вынесенное ещё летом 2024 года решение приставы не смогли пресечь «бесконтрольный выгул сельскохозяйственных животных и крупного рогатого скота» (ранее у Луткова были ещё и коровы).
«В период с 3 по 14 июля инспекторы уральского межрегионального управления Россельхознадзора выезжали на проверку в Ревду к гражданину, на которого неоднократно, в течение нескольких лет, жаловались уральцы: фермер допускает свободный выгул свиней в черте города. По результатам надзорного мероприятия, установлены многочисленные нарушения»,
— говорится в сообщении ведомства.
Специалисты осмотрели личное подсобное хозяйство Анатолия Луткова и установили, что территория имеет деревянное ограждение, через которое свиньи бесконтрольно выходят за пределы участка. Были обнаружены и другие нарушения — в частности, животные не обеспечены чистой водой, поэтому вынуждены сами добывать её в реке.
По какой именно статье возбуждено дело, не сообщили. Вероятно, речь идёт о статье 8.52 КоАП (несоблюдение требований к содержанию животных). Наказание по ней — штраф от 1500 до 3000 рублей.
Информация о нарушениях, выявленных в ходе проведенной Россельхознадзором проверки, передана в прокуратуру Свердловской области, добавили в пресс-службе.
История проблемы
Фото и видео со свиньями, разгуливающими по улицам уральского города, появлялись в соцсетях и раньше, но особый резонанс прогулки ревдинских свиней получили в июне этого года — свиньи разоряли огороды, разрывали клумбы, раскурочивали контейнерные площадки, копаясь в мусоре, а фото со свиньями, идущими по переходу, разошлось по множеству каналов и породило сравнение с обложкой известного альбома группы The Beatles. Из-за повышенного внимания ситуацию со свиньями в Ревде взял под контроль областной главк МВД, вопрос подняли и депутаты новоизбранной на внеочередных выборах думы Ревдинского округа.
Кадр из видео Ревда-инфо
До этого к Анатолию Луткову был подан гражданский иск, однако несмотря на вынесенное ещё летом 2024 года решение приставы не смогли пресечь «бесконтрольный выгул сельскохозяйственных животных и крупного рогатого скота» (ранее у Луткова были ещё и коровы).
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