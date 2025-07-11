На владельца наделавших шуму свиней из Ревды возбудили дело

— говорится в сообщении ведомства.

«В период с 3 по 14 июля инспекторы уральского межрегионального управления Россельхознадзора выезжали на проверку в Ревду к гражданину, на которого неоднократно, в течение нескольких лет, жаловались уральцы: фермер допускает свободный выгул свиней в черте города. По результатам надзорного мероприятия, установлены многочисленные нарушения»,