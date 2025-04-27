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Кот запер хозяек на балконе и получил вкусняшек (а не то, что вы подумали)
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Ну, наконец-то, я могу это сказать: “Мир! Труд! Майя!” Майя — это я, если кто забыл. Я всецело за мир, но не очень — за труд, потому что у меня лапки, сами понимаете. А вчера я вообще весь день лежала и печалилась, потому что 3 мая был Всемирный день свободы печали. Коллеги поправляют: “печати”, но от этого я печалюсь ещё больше…
Давайте уже о добрых новостях. Заметила тут одну тенденцию: в последнее время ради спасения животных людям все чаще приходится жертвовать своим имуществом. И чужим тоже. Идти на крайние меры их вынуждают, в основном, коты, кто же ещё.
Например, недавно в Москве два мелких, с кулачок, котёнка умудрились застрять над потолком в торговом павильоне. Оба дружно включили сигнализацию, то есть вопили, что есть сил, пока их, наконец, не услышали сотрудники торгового центра. Они и вызвали на место ЧП спасателей «СпасРезерва». Добраться до мелких было непросто, поэтому спасателям пришлось с разрешения администрации разбирать конструкцию потолка и вырезать куски гипсокартона. Одного пушистика обнаружили и приманили звуками мамы-кошки из телефона, рассказали спасатели. Второго экс-кстремала пришлось отыскивать в потолочных дебрях с помощью гибкой камеры, но он категорически отказывался высовываться даже навстречу корму. В итоге через некоторое время мелкий сам свалился с вентиляционного короба в проем и был пойман спасателем. Спасенышами оказались трехцветная кошечка (послушная) и черный котик (вредный). Хозяев им нашли прямо на месте ЧП, окружающие следили за спасательной операцией и очень переживали за малышей. К тому же, как известно, хорошие котята на дороге не валяются. Хорошие котята порой падают с потолка. Прямо в добрые руки.
Ломать общедомовое имущество пришлось на этой неделе в Ленинградской области, где кошка решила исследовать щель между шахтой лифта и лестницей, провалилась и застряла там на трое суток. Спасателей вызвали встревоженные дети, которые отчаянно пытались помочь своей кошке (всем бы таких хозяев!). «Эта боевая парочка поставила на уши всех соседей, раздобыла нам ключи от подвала и всячески помогала в работе», — рассказали в службе спасения «КошкиСпас». Вскоре пришлось подключить управляющую компанию и диспетчера, на место выехал работник и дал разрешение на «разумное стеновредительство», как выразились сами спасатели. Стена оказалась основательной, потребовался перфоратор, а к нему — 40-метровый удлинитель, который тут же подвезли соратники. И в итоге поздно вечером спасателям удалось извлечь из стены пару кирпичей, отыскать виновницу всего этого торжества и заарканить ее петлей. Разумеется, она была дико недовольна тем, что ее вытаскивают таким неэстетичным способом, поэтому как следует посопротивлялась. К счастью, ни один спасатель не пострадал, добавили в службе.
А в Новороссийске на этой неделе из-за крайне любопытного кота пришлось ломать бетонный забор. Рыжий застрял в отверстии для слива дождевой воды. На улицу протиснулась только рыжая напуганная мордаха, а всё остальное — не протиснулось (если вы всё ещё худеете к лету, воздержитесь от подобных экс-кспериментов). Сотрудникам службы спасения Новороссийска пришлось применить слесарные инструменты, чтобы под недовольные возгласы рыжика аккуратно расширить отверстие в заборе. Параллельно спасатели провели с ним сеанс психотерапии и похвалили за мужество. В итоге кот сам выбрался из западни, сказал что-то неприличное и ушёл. Надо полагать, что счёт за повреждённое муниципальное имущество он оплачивать не намерен. А я напомню, что такие случаи совсем не редкость. Ранее я рассказывала вам, как в Башкирии жильцы разрешили сломать стену в квартире ради спасения бездомного кота, а в городе Облучье владелец магазина дал согласие сломать стену ради спасения собак.
А вот в Биробиджане на этой неделе спасателям пришлось ломать входную дверь квартиры немного при других обстоятельствах. Всё произошло опять же из-за кота, но спасать его не требовалось. Спасать нужно было его хозяек, которых он зачем-то запер на балконе, рассказали в МурЧС. Женщины целый час звали на помощь с балкона четвертого этажа. Чем в это время занимался кот (несанкционированный доступ в холодильник? рыбалка в аквариуме? внеплановый тыгыдык?), не сообщается, но явно не звонил в экстренные службы. В МурЧС позвонили встревоженные соседи. «Спасатели вскрыли дверь за минуты и впустили женщин в квартиру. План четвероногого Барсика провалился», — рассказали в ведомстве. Радостные хозяйки, судя по всему, очень замёрзли, отогревались одеялами и тёплыми словами благодарности в адрес спасателей. «Вслед уезжающим сотрудникам МЧС России с того самого балкона махали в благодарность все: обе хозяйки и пушистый кот-ловкач», — добавили спасатели. И судя по тому, как эту хитрую серую морду обнимали и жулькали, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что за свой проступок он получил порцию вкусняшек. Ведь бедняга пережил такой стресс! Целый час с пустой миской! А если бы спасатели не успели к ужину? Апокалипсис, коллапс, котоклизм и котострофа! Кс-кстати, отличные клички для котов, не находите?
Берегите друг друга, котики. Только добрых новостей всем нам на новой майской неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Давайте уже о добрых новостях. Заметила тут одну тенденцию: в последнее время ради спасения животных людям все чаще приходится жертвовать своим имуществом. И чужим тоже. Идти на крайние меры их вынуждают, в основном, коты, кто же ещё.
Например, недавно в Москве два мелких, с кулачок, котёнка умудрились застрять над потолком в торговом павильоне. Оба дружно включили сигнализацию, то есть вопили, что есть сил, пока их, наконец, не услышали сотрудники торгового центра. Они и вызвали на место ЧП спасателей «СпасРезерва». Добраться до мелких было непросто, поэтому спасателям пришлось с разрешения администрации разбирать конструкцию потолка и вырезать куски гипсокартона. Одного пушистика обнаружили и приманили звуками мамы-кошки из телефона, рассказали спасатели. Второго экс-кстремала пришлось отыскивать в потолочных дебрях с помощью гибкой камеры, но он категорически отказывался высовываться даже навстречу корму. В итоге через некоторое время мелкий сам свалился с вентиляционного короба в проем и был пойман спасателем. Спасенышами оказались трехцветная кошечка (послушная) и черный котик (вредный). Хозяев им нашли прямо на месте ЧП, окружающие следили за спасательной операцией и очень переживали за малышей. К тому же, как известно, хорошие котята на дороге не валяются. Хорошие котята порой падают с потолка. Прямо в добрые руки.
Ломать общедомовое имущество пришлось на этой неделе в Ленинградской области, где кошка решила исследовать щель между шахтой лифта и лестницей, провалилась и застряла там на трое суток. Спасателей вызвали встревоженные дети, которые отчаянно пытались помочь своей кошке (всем бы таких хозяев!). «Эта боевая парочка поставила на уши всех соседей, раздобыла нам ключи от подвала и всячески помогала в работе», — рассказали в службе спасения «КошкиСпас». Вскоре пришлось подключить управляющую компанию и диспетчера, на место выехал работник и дал разрешение на «разумное стеновредительство», как выразились сами спасатели. Стена оказалась основательной, потребовался перфоратор, а к нему — 40-метровый удлинитель, который тут же подвезли соратники. И в итоге поздно вечером спасателям удалось извлечь из стены пару кирпичей, отыскать виновницу всего этого торжества и заарканить ее петлей. Разумеется, она была дико недовольна тем, что ее вытаскивают таким неэстетичным способом, поэтому как следует посопротивлялась. К счастью, ни один спасатель не пострадал, добавили в службе.
А в Новороссийске на этой неделе из-за крайне любопытного кота пришлось ломать бетонный забор. Рыжий застрял в отверстии для слива дождевой воды. На улицу протиснулась только рыжая напуганная мордаха, а всё остальное — не протиснулось (если вы всё ещё худеете к лету, воздержитесь от подобных экс-кспериментов). Сотрудникам службы спасения Новороссийска пришлось применить слесарные инструменты, чтобы под недовольные возгласы рыжика аккуратно расширить отверстие в заборе. Параллельно спасатели провели с ним сеанс психотерапии и похвалили за мужество. В итоге кот сам выбрался из западни, сказал что-то неприличное и ушёл. Надо полагать, что счёт за повреждённое муниципальное имущество он оплачивать не намерен. А я напомню, что такие случаи совсем не редкость. Ранее я рассказывала вам, как в Башкирии жильцы разрешили сломать стену в квартире ради спасения бездомного кота, а в городе Облучье владелец магазина дал согласие сломать стену ради спасения собак.
А вот в Биробиджане на этой неделе спасателям пришлось ломать входную дверь квартиры немного при других обстоятельствах. Всё произошло опять же из-за кота, но спасать его не требовалось. Спасать нужно было его хозяек, которых он зачем-то запер на балконе, рассказали в МурЧС. Женщины целый час звали на помощь с балкона четвертого этажа. Чем в это время занимался кот (несанкционированный доступ в холодильник? рыбалка в аквариуме? внеплановый тыгыдык?), не сообщается, но явно не звонил в экстренные службы. В МурЧС позвонили встревоженные соседи. «Спасатели вскрыли дверь за минуты и впустили женщин в квартиру. План четвероногого Барсика провалился», — рассказали в ведомстве. Радостные хозяйки, судя по всему, очень замёрзли, отогревались одеялами и тёплыми словами благодарности в адрес спасателей. «Вслед уезжающим сотрудникам МЧС России с того самого балкона махали в благодарность все: обе хозяйки и пушистый кот-ловкач», — добавили спасатели. И судя по тому, как эту хитрую серую морду обнимали и жулькали, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что за свой проступок он получил порцию вкусняшек. Ведь бедняга пережил такой стресс! Целый час с пустой миской! А если бы спасатели не успели к ужину? Апокалипсис, коллапс, котоклизм и котострофа! Кс-кстати, отличные клички для котов, не находите?
Берегите друг друга, котики. Только добрых новостей всем нам на новой майской неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
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переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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