Жильцы разрешили сломать стену в квартире ради спасения бездомного кота

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Записала Аля Трынова © Вечерние ведомости

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«Миру мир, котики. И мур тоже, конечно, но сначала — мир. Я не так давно поняла, что это самая хрупкая вещь на свете. Не ваза для цветов в нашей редакции, не кружка главного редактора и даже не рабочий ноутбук корреспондента. Мир и доверие — то, что можно разбить в одно мгновение и потом долго-долго собирать по маленьким осколочкам…Уф, это все мировая повестка на мое настроение так влияет. Так, сегодня в Газе, наконец, объявили первый этап прекращения огня, коллеги радуются, хоть и переживают о том, насколько хрупким все это кажется, а еще иногда говорят, что в мире происходят «исторические события». Я с ними согласна, но самые главные новости, конечно, это те, которые я для вас собирала всю неделю. Вот, ловите их скорее!Самое душепищательная история этой недели произошла в Анапе. К волонтёрам за помощью пришел белый лебедь — он был весь перепачкан в мазуте, у него были признаки интоксикации… Волонтеры отмыли его, вылечили, накормили и предоставили место для ночлега. На следующий день он достаточно окреп и уже готов был улететь, но перед этим… он трогательно обнял одну из своих спасительниц — нежно положил шею ей на плечо и застыл так на несколько мгновений. Волонтер была растрогана до слёз, она плакала и обнимала благодарного благородного птица. Мне кажется, этим жестом лебедь поблагодарил волонтеров от имени всех пернатых, которым приходится нелегко в эти дни. Экологическая котострофа принесла много бед, но в то же время показала, как много среди нас добрых неравнодушных людей.А в Башкирии на этой неделе произошла трогательная история спасения бездомного кота, который на целых 12 дней застрял в вентиляционной шахте многоэтажки. Жители дома в Уфе слышали его жалобное мяуканье, но никак не могли определить источник звуков. И вот один из жильцов услышал, как за стеной его ванной комнаты плачет кот. Хозяин квартиры сразу же вызвал спасателей и разрешил им пробить стену перфоратором, чтобы достать малыша. Испуганный кот сам выбрался из образовавшегося отверстия и там же, в ванной, от души напился долгожданной воды. Хозяин квартиры оставил спасенного товарища у себя и назвал его Кузей.То, что коты, — не просто домашние питомцы, а очень даже ответственные и полезные товарищи, в очередной раз стало понятно после истории спасения в Бурятии. Там кот по имени Матроскин спас целую семью от пожара в квартире. Хозяева оставили на ночь заряжаться портативное устройство, которое, судя по всему, и загорелось. Хозяева легли спать и глубокой ночью услышали истошный крик Матроскина. Женщина пришла на кухню и увидела, как там полыхает диван, а кот сидит напротив и зовёт хозяев. Хозяйка была очень благодарна питомцу, который не убежал и не спрятался, а разбудил всех и предупредил об опасности. Диван вовремя потушили. Кс-кстати, хозяева нашли Матроскина несколько лет назад у магазина — во время сильных морозов он пытался согреться и ждал помощи людей… Его приютили и дали замечательное имя.Правда, коты — существа очень непредсказуемые. Одни ищут добрых хозяев, другие — всё время норовят от них удрать. Как, например, в Волгограде, где на этой неделе искатель приключений по имени Бантик зачем-то залез на самую макушку дерева на высоту пятого этажа. Хозяева увидели его в гнезде на дереве с утра и сразу стали строить план спасения. Они ласково звали его домой, заманивали разным вкусняшками и даже шатали дерево. А потом в ход пошли запрещенные методы — беглецу предлагали на длинной палке валерьянку! Но — нет, он упорно сидел на своем месте. К делу подключились местные активисты зоозащитники. Оказалось, что в администрации одного района «сломалась автовышка», в другом районе вышку пообещали «значительно позже». В итоге хозяева вызвали спецтехнику за свой счёт, которая приехала уже через 10 минут. А вредный Бантик, как пишут коллеги, после «двухдневного стресса и голодания» активно набирает вес. А также, я уверена, ворчит и планирует очередное путешествие.И напоследок — курьёз из мира ветеринарии. В Нидерландах у кота обнаружили аллергию на… кошек. И на котов, соответственно. На этой неделе история попала в СМИ: хвостатого взяли домой с улицы, но вскоре у него появились странные симптомы — мелкий чесался, фыркал и терял шерсть. Хозяева отнесли его к ветеринару, тот назначил анализы, которые, как утверждается, выявили аллергию на пыльцу, траву и кошек (в доме живёт ещё один хвостатый). И теперь котану якобы предстоит дорогостоящая иммунотерапия. Знаете, фактчек этой истории я не делала, поэтому не берусь утверждать, что так и было на самом деле. Но зато я могу подтвердить, что у некоторых людей бывает опасная (и даже заразная!) аллергия на других людей, я даже знаю таких. Проявляется это в виде неконтролируемой агрессии, необъяснимого желания нанести кому-нибудь вред, наговорить обидных глупостей и всячески напакостить в совершенно неожиданных местах. Мои знакомые врачи говорят, что в таких случаях медицина бессильна. И, вопреки своим обычным рекомендациям, здесь доктора настоятельно рекомендуют срочно заняться самолечением.От себя добавлю: если что — обращайтесь к кототерапевтам. Они знают толк в искусстве врачевания.Ваша Майя, чау-мяу».