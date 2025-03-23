На свердловской трассе построят три перехода для диких животных

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Весеннее солнце уже неплохо греет спины и хвосты, и все мои знакомые коты понемногу перебираются на сезонное ПМЖ — подоконничное место жительства. Но, согласитесь, ничто так не согревает, как порция добрых, тёплых и душевных новостей. Ловите их скорее.Новости из родного региона. На этой неделе коллеги писали, что на одной из свердловских трасс, недалеко от, готовят целых три подземных перехода для диких животных. Это чтобы лоси, косули, олени или даже медведи могли безопасно переходить дорогу и не попадать в дорожно-транспортные приключения. Обычно такие штуки оборудуют в местах, где животные привыкли гулять по своим звериным тропам (как выражаются чиновники — «мигрировать»). Правда, говорят, на полноценные зелёные экодуки, которые строят над трассами в разных странах, денег пока нет,. Но и подземные переходы лучше, чем ничего, правда? «Поскольку трасса сверху будет оборудована звукоизолирующими щитами, то, мы думаем, дикие животные будут пользоваться проходами и проходить эти отрезки трассы безопасно», — цитируют чиновника коллеги из 66.ру. Кс-кстати, в Минприроды экодуки называют…«зверопереходы» (похоже на название хоррора!). Сегодня таких конструкций уже около трёх сотен в стране, говорят в ведомстве. А ещё в некоторых странах делают специальные переходы персонально для лягушек и жаб. В местах их наиболее активного передвижения обустраивают разные тоннели, а кое-где вообще на время перекрывают дороги. А есть и совершенно умилительные методы, когда на помощь жабам и лягушкам приходят эковолонтеры — они переносят этих путешествующих товарищей прямо в руках. Например, в Ленинградской области специалисты каждый сезон приглашают волонтёров для переноски серых жаб. С добровольцами проводят инструктаж и рассказывают, как бережно обращаться с этими земноводными. Прошлой весной на помощь жабам вызвались более 700 волонтёров! В общем, хорошо быть домашней кошкой, думаю я. Когда от человека к миске, от лежанки до лотка, от когтеточки к окошку и снова к человеку — вот и вся миграция.К слову, о домашних любимцах. Некоторые вроде бы и живут дома, но относятся к ним совсем не как к любимцам. На этой неделе всуд решил выселить из квартиры «хозяйку» 40 собак! Больше десяти лет назад медсестра получила муниципальную квартиру и стала заселять туда собак. Десятками. В тесную квартиру. И самое ужасное, что собак никто не выгуливал, за ними никто не убирал, рассказали в прокуратуре (я уже молчу про то, чтобы поиграть, пожулькать и сказать, кто сегодня хороший мальчик или хорошая девочка!). В общем, ведомство встало на защиту собак и их соседей, которые круглые сутки слышали вой и лай несчастных животных. В итоге суд решил «хозяйку» выселить. Договор социального найма был расторгнут, а всех собак передали в приют, где, я очень надеюсь, за ними будут ухаживать и скоро найдут действительно любящих хозяев. Кс-кстати, про приюты: на этой неделе суд внаказал руководителей и главного ветеринара приюта для бездомных животных. Там обнаружили финансовые махинации почти на 65 млн рублей! А собак при этом лишали «полнорационного сбалансированного питания, питьевой воды и своевременной квалифицированной ветеринарной помощи». В итоге руководство и ветеринар получили от 4 до 9 лет колонии.Ещё в одной истории про «резиновую квартиру» разбирались на этой неделе в. Там, правда, история не про 40 собак, а про 9 кошек. Бедняги тоже жили в полнейшей антисанитарии, без ухода, питания и воды. «Страдали не только животные, но и соседи — уровень аммиака на лестничной площадке превышает норму в 20 раз», — рассказали в столичной прокуратуре. Прокурор направил в суд иск «о запрете содержания домашних животных в жилом помещении и приведении его в надлежащее санитарное состояние». Считаю, пострадавшей стороне должны дать выступить в суде со своими вескими «мяу», «фр-р» и даже «ш-ш-ш».Кс-кстати, на этой неделе в России предложили ввести ограничения на содержание домашних животных в квартирах. Я обычно против ограничений, но тут, кажется, всё разумно: количество животных зависит от размеров квартиры. Эксперты даже шкалу обсуждали — например, на одну кошку должно быть не менее 8 квадратных метров, на крупную собаку — не менее 25 квадратных метров. Есть даже расчеты на хомячков (2 кв.м) и волнистых попугайчиков (5 кв.м). То есть, для того, чтобы позволить себе 40 пёселей, нужно быть владельцем элитного загородного особняка! Вот это я понимаю.И коротко о том, кого спасали на этой неделе мои любимые сотрудники МурЧС.спасатели достали щенка из четырехметрового колодца, заваленного мусором и автопокрышками. Щенок не пострадал, его помыли, накормили и напоили. «Так кроха обрела новый дом: теперь она будет жить в пожарно-спасательной части города Артёма», — рассказали в ведомстве, добавив, что щенку выбирают имя.А наспасатели вытащили бездомную собаку из трехметрового мусорного бака. Пёс провалился в яму из-за снежных сугробов, на этой неделе из-за циклона в регионе они достигали нескольких метров!спасатели выловили пёселя из ледяной воды. Тот шлёпнулся во время прогулки по набережной. Когда его вытаскивали, он умудрялся радостно вилять хвостом даже в воде. Собакена передали таким же счастливым хозяевам.Берегите себя и своих близких, котики. Пусть на новой неделе у вас будет больше добрых новостей.Ваша Майя, чау-мяу».