Суд защитил права бегемота, рассмотрев дело о неправильном бассейне

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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«Миру мур, котики. Доброта спасёт мир, доброта спасёт мир, доброта спасёт мир… Повторяю как мантру, чтобы взять себя в лапы и найти для всех нас немного светлых новостей в бесконечном тревожном потоке. Кс-кстати, принимайте мою добрую колонку регулярно в кототерапевтических целях. Врачи рекомендуют.Вот с врачей мы и начнём. На этой неделе все федеральные СМИ облетела новость из родного: уральские онкологи спасли от редкой опухоли шимпанзе! Марта живёт в зоопарке Екотеринбурга. Недавно она стала плохо себя чувствовать и жаловалась на боли в ушке. Оказалось, что у Марты — аденокистозная карцинома, которая требует хирургического вмешательства, рассказали в Минздраве. Представляете, операцию провели прямо в зоопарке! «В зоопарк выдвинулись врач-онколог Самир Гарибов и заведующий отделением опухолей головы и шеи Марат Хусаинов Свердловского областного онкологического диспансера. Шимпанзе никуда госпитализировать не потребовалось, ведь в зоопарке функционирует современная ветеринарная часть с необходимым оборудованием и операционным залом», — рассказали в ведомстве. Операция прошла успешно! Я думаю, Марта бесконечно благодарна человеческим врачам, которые поступили с ней по-человечески как настоящие Человеки. Кс-кстати, 10 марта Марте исполнилось 24 года!Судебная хроника. Потрясающий инцидент (хм, или прецедент) приключился на этой неделе в омском суде. Там защитили права бегемота. Очень большой житель государственногозоопарка оказался в стеснённых обстоятельствах. Ещё год назад специалисты Россельхознадзора проверили его место обитания и обнаружили, что условия не соответствуют нормам. Зоопарку выдали предписание «», рассказали в пресс-службе судов. Недавно зоопарк проверили снова, и вот что выяснилось: уличный вольер для бегемота сделали даже больше, чем требовалось (576 кв.м.), бассейн — тоже шире и длиннее (10 х 7 метров), но вот глубина бассейна… оказалась меньше необходимой на 20 см! Я, честно говоря, не знаю, много это или нет в бегемотовых измерениях и насколько такое несоответствие критично для обитателя, но, согласитесь, как здорово, что правам животных уделяют такое пристальное внимание! Вплоть до сантиметрика. В итоге строгий суд привлек зоопарк к ответственности и оштрафовал на 10 000 рублей. Теперь мне очень интересно, как зоопарк намерен углубиться в образовавшуюся проблему с бассейном.И ещё одна судебно-зоопарковая новость. Помните, я рассказывала историю про пуму по имени Геркулес, которого по решению суда изъяли у москвича? Житель столицы содержал животное в однокомнатной квартире, выгуливал в местном парке без намордника и пугал тем самым окружающих и соседей. Суд привлек человека к ответственности «за содержание редкого и исчезающего объекта животного мира без соответствующих документов». Оказалось, что после суда пуму конфисковали и поселили в специальном вольерезоопарка, где его внимательно обследуют ветеринары. Геркулесу поставили предварительный диагноз «эпилепсия и хроническая энтеропатия». «Содержание пумы в квартире особенно опасно для самого животного ― дикие звери испытывают стресс от нестандартной обстановки, даже если были воспитаны в неволе, из-за чего у них могут развиться различные заболевания», — напомнили в зоопарке. Сейчас, судя по всему, Геркулеса там отлично кормят отборным мясом. Он постепенно стал гулять по вольеру в сумерках и по ночам, «что соответствует природному поведению пум», и уже начал выходить на свежий воздух и днём. «Он начал спокойно есть рядом со своими ветврачами и зоологами, которые за ним ухаживают. К тому же самец пумы начал играть с сотрудниками Московского зоопарка», — рассказали специалисты. Я надеюсь, что у Геркулеса всё будет хорошо, он поправится и... не потеряет доверие к людям.Новости о незаконной миграции. На этой неделе в портубыл обнаружен кот-нелегал, прибывший на судне из Стамбула. Хвостатый «заяц» без билета, загранпаспорта и прочих документов каким-то образом проник в опломбированный контейнер. И вот так, в заточении, он приплыл в Россию, вероятно, выдавая себя за внешнеторгового партнёра. К счастью, моряки услышали его дипломатическую ноту и даже не одну, поэтому кот во время путешествия голодным не был. Правда, кормить его приходилось через узкую щель, так как вскрывать запечатанный контейнер было не разрешено. Будут ли спецпосланника депортировать на родину, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием международного скандала.И напоследок — удивительная история спасения, которая произошла вобласти. Волонтерам удалось спасти 70-летнюю женщину, которая двое суток провела в холодном лесу. Оказалось, что выжить потерявшейся пенсионерке помогла ее собака! «Двое суток пропавшую бабушку грела в самые тяжелые часы собака, с которой они и потерялись. Эта лохматая спутница была рядом, согревала и придавала сил держаться и не терять надежду на помощь», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Пестово». Поиски продолжались несколько часов, они осложнились проблемами со связью. Группы добровольцев прошли в общей сложности более 56 км! Когда пропавших удалось отыскать, волонтеры не могли поверить своим глазам. «Эта новость просто шокировала всех причастных: возраст, время года, срок пропажи, погода – это просто чудо!», — не скрывают радости в отряде. Волонтёры развели костер и укутали женщину, пока ждали технику для эвакуации. Коллеги пишут, что женщину осмотрели врачи, с ней, к счастью, все в порядке.Знаете, после таких историй на душе действительно становится тепло даже в самые непростые времена. Не оставляйте друг друга в беде. Всё-таки люди умеют быть удивительно отзывчивыми существами, если не забывают о своих главных человеческих качествах.Ваша Майя, чау-мяу».