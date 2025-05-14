Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге

– приводят слова Николя Коляды в информагентстве.

«5 мая я написал письмо губернатору Денису Владимировичу Паслеру с просьбой, чтобы хотя бы помогли нам привезти 12 монголов. На них надо около миллиона рублей на самолёт. И вот он дал поручение министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной, чтобы она это исполнила. Сейчас будем покупать»,