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Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что назначенный на должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер помог Николаю Коляде с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays».
Ura.ru, ссылаясь на Коляду, пишет, что драматург получил финансирование в размере одного миллиона рублей. Эти деньги собираются потратить на оплату перелёты для театральной труппы из Монголии.
Напомним, что в 2025 году фестиваль драматургии «Коляда-Plays» оказался под угрозой из-за отказа свердловского министерства культуры выделять грант на его проведение. Ведомство ссылалось на нарушения сроков отчетностей в предыдущие годы. После этого Николай Коляда заявил, что постарается собрать деньги своими силами, и объявил сбор средств на проведение фестиваля.
Ura.ru, ссылаясь на Коляду, пишет, что драматург получил финансирование в размере одного миллиона рублей. Эти деньги собираются потратить на оплату перелёты для театральной труппы из Монголии.
«5 мая я написал письмо губернатору Денису Владимировичу Паслеру с просьбой, чтобы хотя бы помогли нам привезти 12 монголов. На них надо около миллиона рублей на самолёт. И вот он дал поручение министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной, чтобы она это исполнила. Сейчас будем покупать»,
– приводят слова Николя Коляды в информагентстве.
Напомним, что в 2025 году фестиваль драматургии «Коляда-Plays» оказался под угрозой из-за отказа свердловского министерства культуры выделять грант на его проведение. Ведомство ссылалось на нарушения сроков отчетностей в предыдущие годы. После этого Николай Коляда заявил, что постарается собрать деньги своими силами, и объявил сбор средств на проведение фестиваля.
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