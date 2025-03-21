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Белинка меняет планы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
У Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского поменялись планы относительно нескольких мероприятий, анонсированных ранее. Об этом Белинка сообщила через свой телеграм-канал.
В частности, «жертвой» смены планов стало завтрашнее заседание книжного клуба «Кетцаль», посвящённое роману роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Сегодня к вечеру стало известно, что обсуждение книги переносится на неопределённое пока время.
Кроме того, библиотека отменила фортепианный концерт Анны Колесник, который тоже должен был состояться завтра, 22 марта. Объясняется это слишком насыщенным концертным графиком музыкально-нотного отдела. В отличие от заседания книжного клуба, у данного концерта назначена новая дата — он состоится почти через месяц, 19 апреля.
В частности, «жертвой» смены планов стало завтрашнее заседание книжного клуба «Кетцаль», посвящённое роману роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Сегодня к вечеру стало известно, что обсуждение книги переносится на неопределённое пока время.
Кроме того, библиотека отменила фортепианный концерт Анны Колесник, который тоже должен был состояться завтра, 22 марта. Объясняется это слишком насыщенным концертным графиком музыкально-нотного отдела. В отличие от заседания книжного клуба, у данного концерта назначена новая дата — он состоится почти через месяц, 19 апреля.
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