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Белинка меняет планы

19.47 Пятница, 21 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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У Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского поменялись планы относительно нескольких мероприятий, анонсированных ранее. Об этом Белинка сообщила через свой телеграм-канал.

В частности, «жертвой» смены планов стало завтрашнее заседание книжного клуба «Кетцаль», посвящённое роману роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Сегодня к вечеру стало известно, что обсуждение книги переносится на неопределённое пока время.

Кроме того, библиотека отменила фортепианный концерт Анны Колесник, который тоже должен был состояться завтра, 22 марта. Объясняется это слишком насыщенным концертным графиком музыкально-нотного отдела. В отличие от заседания книжного клуба, у данного концерта назначена новая дата — он состоится почти через месяц, 19 апреля.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:10 В Свердловском облсуде начался процесс по делу о реабилитации нацизма юношей из Первоуральска
13:26 В Екатеринбурге зарегистрирована вспышка кори
13:22 Забившему насмерть двух котов из-за украденного ужина жителю Алапаевска вынесли приговор
12:55 Мэрия попросила депутатов продлить налоговую льготу для «Екатеринбург Арены» на 2025 год
12:40 Опубликован список городов Свердловской области, где можно взять ипотеку на вторичку под 6% годовых
12:20 Предпринимателя из Тюмени признали виновным в гибели ребёнка на стройплощадке в Ирбите
11:37 Двое подростков погибли в пожаре в заброшенном сарае под Сысертью
11:14 Каждую пятую женщину в Екатеринбурге спрашивают о планах на детей при трудоустройстве
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