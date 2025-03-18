Загадки «Ста лет одиночества» объяснят в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Книжный клуб «Кетцаль» при Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского приглашает на очередное заседание. Состоится оно уже завтра, 22 марта, и будет посвящено признанному шедевру литературы ХХ-го века.В субботу члены книжного клуба «Кетцаль» продолжат разбирать знаковый роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», который полон непонятностей и загадок. Для обсуждения рекомендуют ознакомиться с 15 главами книги — это около двух третей произведения. Однако организаторы подчеркивают, что даже если вы не успели дочитать книгу до нужного места, присоединиться всё равно можно.Участники заседания погрузятся в историю рода Буэндиа, рассмотрят, как в романе сочетаются магия и реальность, а также разберут символизм произведения. Отдельное внимание уделят историческому контексту и теме одиночества, ставшей ключевой для книги. Проведёт встречу в отделе литературы на иностранных языках Белинки сотрудница библиотеки Дарья Троянова. Начало в 16.00, вход свободный.Напомним, что «Сто лет одиночества» — это роман Габриэля Гарсиа Маркеса, опубликованный в 1967 году. Это многопоколенческая сага о семье Буэндиа, живущей в вымышленном городе Макондо. В книге переплетаются реальность и магия, а цикличность истории подчёркивает неизбежность одиночества. Роман считается ярким образцом магического реализма и наполнен символизмом, аллюзиями на историю Латинской Америки и размышлениями о судьбе человечества. «Сто лет одиночества» принесло Маркесу мировую известность и стало одним из самых значимых произведений XX века.