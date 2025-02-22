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За год спрос на русскую классику вырос в два раза
Фото: Юлия Кольтенберг
Интерес россиян к классической литературе за год вдвое. В январе 2025 года было куплено в два раза книг с произведениями русских классиков, чем в январе 2024 года. Такие данные приводят в Авито, чья команда аналитиков проводила исследование.
В топе продаж произведения писателей из золотого века русской литературы: Александр Пушкин, Фёдор Достоевский, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов и Иван Гончаров.
При этом отмечается, что интерес к произведениям Александра Сергеевича растёт второй год подряд. Так, в январе 2024 года рост продаж на платформе относительно января 2023 года составил 14%, тогда как в первый месяц 2025 года было куплено на 40% больше книг Пушкина, чем в начале минувшего года.
Также аналитики отметили в начале года интерес к произведениям советского автора Виктора Астафьева (интерес к произведению вырос в два раза), Антона Чехова (+94%), Василия Шукшина (тоже +94%), Исаака Бабеля (+93%) и Марины Цветаевой (+90%).
В топе продаж произведения писателей из золотого века русской литературы: Александр Пушкин, Фёдор Достоевский, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов и Иван Гончаров.
При этом отмечается, что интерес к произведениям Александра Сергеевича растёт второй год подряд. Так, в январе 2024 года рост продаж на платформе относительно января 2023 года составил 14%, тогда как в первый месяц 2025 года было куплено на 40% больше книг Пушкина, чем в начале минувшего года.
Также аналитики отметили в начале года интерес к произведениям советского автора Виктора Астафьева (интерес к произведению вырос в два раза), Антона Чехова (+94%), Василия Шукшина (тоже +94%), Исаака Бабеля (+93%) и Марины Цветаевой (+90%).
«При этом вместе с ростом продаж растет и предложение, благодаря чему повышается доступность изданий – цены на книги за год снизились на 10%»,
– заметили в Авито.
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