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В Екатеринбурге вновь появились оранжевые абажуры Тимофея Ради
Скриншот из видео: телеграм-канал «TR»
В Екатеринбурге на аллее снова зажглись оранжевые абажуры, созданные художником Тимофеем Радей. Как следует из видео, опубликованного в его телеграм-канале, абажуры были установлены минувшей ночью.
Этот арт-объект стал частью городской истории. Абажуры впервые появились на фонарях в ночь с 12 на 13 января 2013 года, украсив перекрёсток улиц Ленина и Мамина-Сибиряка. С тех пор они устанавливаются ежегодно, а нынешний раз стал уже 13-м.
Уличный художник Тимофей Радя ранее также делал работы в Екатеринбурге. Например, его конструкция «Жить прошлым!» была установлена на крышах домов на проспекте Космонавтов в честь Дня России. Однако этот арт-объект просуществовал всего два дня, после чего его ликвидировали.
Художник автор знаменитой надписи "Кто мы? Откуда? Куда мы идём?" на крыше бывшего здания Уральского приборостроительного завода.
Этот арт-объект стал частью городской истории. Абажуры впервые появились на фонарях в ночь с 12 на 13 января 2013 года, украсив перекрёсток улиц Ленина и Мамина-Сибиряка. С тех пор они устанавливаются ежегодно, а нынешний раз стал уже 13-м.
Уличный художник Тимофей Радя ранее также делал работы в Екатеринбурге. Например, его конструкция «Жить прошлым!» была установлена на крышах домов на проспекте Космонавтов в честь Дня России. Однако этот арт-объект просуществовал всего два дня, после чего его ликвидировали.
Художник автор знаменитой надписи "Кто мы? Откуда? Куда мы идём?" на крыше бывшего здания Уральского приборостроительного завода.
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